Dean Huijsen debuteert voor Spanje, maar wordt op zeer pijnlijke wijze ontvangen door Oranje-publiek

De achterban van het Nederlands elftal heeft donderdagavond in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League niet chique gereageerd op de invalbeurt van . De in Nederland geboren verdediger heeft een loopbaan in het Spaanse elftal verkozen boven Oranje en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Huijsen kwam in de slotfase van de eerste helft binnen de lijnen voor Pau Cubarsí en werd bij zijn entree getrakteerd op een fluitconcert. Ook bij zijn eerste balcontacten klonk er stevig gefluit in De Kuip.

De reactie van het Oranje-publiek wordt in ieder geval niet gewaardeerd door Willie Overtoom. De voormalig middenvelder van onder meer Heracles Almelo en AZ spreekt op X zijn walging uit over de houding van de Nederlandse supporters. “Echt zo ontzettend sneu, ga je als stel volwassenen een ventje van negentien uitfluiten. Zit je dan als volwassen persoon en alleen omdat hij voor Spanje heeft verkozen”, zo klinkt het.

Overtoom is niet de enige die met verbazing heeft gereageerd op de reactie van de Nederlanders. Edwin Winkels, correspondent Spanje, schreef eerder deze week voor het Algemeen Dagblad nog een uitgebreid verhaal over Huijsen. “Word je in De Kuip uitgefloten omdat je op je vijfde in Spanje kwam te wonen, een Nederlandse achternaam hebt en voor Spanje wil voetballen”, zo schrijft de journalist.

IJzersterk seizoen in Engeland

Huijsen is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op jonge leeftijd al naar Spanje. In de zomer van 2021 verliet hij de jeugdopleiding van Malága voor een avontuur in Italië. Hij doorliep verschillende jeugdelftallen van Juventus, alvorens in het afgelopen seizoen zijn debuut te maken in de hoofdmacht van de Oude Dame. Een passend vervolg kreeg zijn eerste opwachting in het eerste elftal van Juventus niet. Huijsen maakte begin vorig jaar op huurbasis de overstap naar AS Roma, waar hij onder José Mourinho kwam te spelen. Daar maakte hij een dusdanig goede indruk, dat Bournemouth afgelopen zomer een bedrag van ruim vijftien miljoen euro over had voor zijn komst.

In Engeland maakt Huijsen al maanden een sterke indruk. Dat is niet onopgemerkt gebleven. De KNVB hoopte hem te kunnen overtuigen om voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal te kiezen, maar zijn voorkeur ging dus uit naar Spanje. Bondscoach Luis de la Fuente haalde hem begin deze week voor het eerst bij de selectie van de Europees kampioen. Huijsen sprak in de aanloop naar het duel met Oranje de hoop uit dat hij deze week zijn debuut zou gaan maken en inderdaad, in De Kuip was het in de eerste helft al zijn beurt. Cubarsí kon in de slotfase van de eerste helft niet verder en moest worden vervangen. Huijsen kwam een paar minuten voor de rust binnen de lijnen, maar werd dus niet warm ontvangen.

