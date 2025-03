Frenkie de Jong: 'Hij is echt uitzonderlijk, ik heb dit zelden gezien'

geniet van de samenwerking met bij FC Barcelona. De middenvelder heeft ‘zelden gezien’ dat een speler op zeventienjarige leeftijd al zo belangrijk is op het veld. Donderdagavond zijn de twee spelers juist elkaars tegenstander, als Nederland het opneemt tegen Spanje in de Nations League.

Yamal bereikte vorige maand de grens van 100 officiële wedstrijden als prof. In zijn eerste 100 duels was hij goed voor 21 doelpunten en 30 assists. Ook noteerde hij al zeventien interlands en won hij drie hoofdprijzen. Yamal doorbrak de barrière van 100 wedstrijden toen hij 17 jaar, 7 maanden en 5 dagen oud was. Spelers als Lionel Messi (20 jaar, 3 maanden en 14 dagen) en Cristiano Ronaldo (19 jaar, 8 maanden en 20 dagen) hadden langer nodig voor 100 officiële wedstrijden. Yamal heeft met drie hoofdprijzen, waaronder een gewonnen EK, bovendien al een indrukwekkende prijzenkast.

De Jong krijgt op de persconferentie van woensdag de vraag of Yamal te vergelijken is met bijvoorbeeld Messi, met wie De Jong twee seizoenen samenspeelde bij Barcelona. “Je moet hem niet vergelijken met Messi, want elke voetballer die je vergelijkt met Messi komt tekort, denk ik. Ik denk niet dat iemand als Messi nog gaat komen, maar wat hij doet op deze leeftijd is uitzonderlijk. Dat heb ik zelden gezien. Een natuurtalent, hoe hij het spel begrijpt en alles ziet. Dat is gewoon aangeboren.”

Koeman over Yamal

Bondscoach Ronald Koeman was tussen augustus 2020 en oktober 2021 de trainer van Barcelona. Was hij toen al bekend met Yamal? “Je hoort daar altijd al van natuurlijk. Maar toen ik daar was brachten we Pedri, Gavi, Baldé, Mingueza. Die zijn ook allemaal bij het eerste gekomen en hebben een geweldige carrière”, legt hij uit. “Daar is zó veel talent. Fijn voor de club gezien het financiële, maar dan is het belangrijk dat je zo veel talent doorkrijgt.”

De Jong treft behalve Yamal nog de nodige andere bekenden van Barcelona. Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres en Dani Olmo zitten allemaal bij de selectie van Spanje. Hoe was de sfeer in de kleedkamer richting Nederland – Spanje? “Je maakt veel grapjes over en weer. Ze zijn vol vertrouwen, maar wij hebben ook een topteam. Je weet hoe het gaat in de kleedkamer, allemaal wat overdreven. Maar ze hebben wel vertrouwen.”

De Jong: 'Iedereen is af te stoppen'

"Hij is heel talentvol", zegt De Jong verder over Yamal. Hoe hij af te stoppen is? "Het is niet één taak van jij blijft bij hem. Maar we moeten het als team doen, we hebben goede verdedigers en hebben een goed team. Zo moeten we het oplossen. Dat is wel een klus, maar elke speler zou afgestopt kunnen worden." Koeman geeft aan dat in het voetbal 'niet altijd alles te verdedigen is'. "Dat is de kwaliteit van zo'n talent. Maar je kan wel zorgen als team dat je druk naar voren kan zetten en de mensen die hem moeten bedienen hem niet kunnen bedienen. De binnenkant afsluiten. Een rechtspoot ertegen? Dat zou zeker kunnen."

