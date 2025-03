Koeman: 'Of hij negentig minuten gaat spelen? Ligt eraan hoe goed hij is'

Bondscoach Ronald Koeman kan nog niet garanderen of donderdagavond de hele wedstrijd gaat spelen tegen Spanje in de Nations League. De 27-jarige middenvelder moest afgelopen weekend bij FC Barcelona verstek laten gaan vanwege ziekte, maar lijkt zich bij het Nederlands elftal in ieder geval op te kunnen maken voor een basisplaats.

De Jong komt nu anders binnen bij het Nederlands elftal dan afgelopen november. Destijds was de 55-voudig international net terug van een slepende enkelblessure. Hij maakte in de Johan Cruijff ArenA tijdens het Nations League-duel met Hongarije (4-0) zijn rentree en deed 68 minuten mee. Inmiddels voelt De Jong, die zich ook weer heeft ontpopt tot een vaste waarde bij FC Barcelona, zich sterker dan maanden terug.

Wel ontbrak De Jong afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen Atlético Madrid. De rechtspoot moest vlak voor het duel afhaken vanwege ziekte. "Ik voel me nu weer goed, ik ben fit", aldus de oud-Ajacied op de persconferentie. "Ik weet niet of het het eten is geweest', zei de middenvelder op de persconferentie. 'Het zou kunnen, het was kort en ik moest veel overgeven, maar ik was de dag erna weer oké. Bewijs heb ik dus niet."

Dat De Jong tijdens de persconferentie naast Koeman zat, betekent in ieder geval dat De Jong in de basis zal gaan starten. Of hij de volledige wedstrijd gaat spelen, laat hij volledig aan de bondscoach. "We gaan het morgen zien, maar wat mij betreft kan ik negentig minuten spelen. Ik ben weer helemaal fit en ik heb ook geen last meer van mijn enkel. De enkel is uit mijn hoofd", garandeert De Jong.

Koeman geheimzinnig over hele wedstrijd De Jong

Koeman werd vervolgens direct gevraagd naar zijn plannen met De Jong, maar hield zijn kaarten tegen de borst. "Natuurlijk zou het goed zijn als hij 90 minuten speelt. Dat heeft hij bij FC Barcelona ook weer regelmatig gedaan. Maar nogmaals, dat moeten we gedurende de wedstrijd zien. Het gaat erom hoe hij zich voelt natuurlijk", stelt de bondscoach.

En hoewel De Jong fit is, daar geldt dat niet voor anderen binnen de Oranje-selectie. "Er zijn wat spelers met lichte klachten", geeft de bondscoach aan. "Maar dat kan ook niet anders vanuit een drukke periode van wedstrijden. We kijken hoe de reacties op de trainingen zijn, en dan nemen we beslissingen", besluit Koeman.

