Voormalig Oranje-international gaf Van Gaal vuistslag in het gezicht: 'Toen barstte de bom'

Edson Braafheid had in zijn tijd bij Bayern München een uiterst moeizame band met Louis van Gaal. Het liep op een gegeven moment zelfs zo erg uit de hand, dat de voormalig Oranje-international de oefenmeester een vuistslag in zijn gezicht gaf.

Van Gaal beloofde Braafheid dat hij mocht invallen bij het duel van Bayern München tegen Hamburger SV, maar kwam dit vervolgens niet na. Vervolgens liet de oud-bondscoach hem tijdens het duel met Borussia Mönchengladbach warmlopen, maar opnieuw kwam het niet tot een invalbeurt. Lijdzaam zag de linksback toe hoe Van Gaal andere spelers wel het veld inbracht bij Bayern München.

''Ik dacht: dit gaat me niet nog eens gebeuren", blikt Braafheid terug in gesprek met Trouw. Hij brak zijn warming-up af en ging demonstratief op de bank zitten. Tot grote onvrede van Van Gaal. "De hele weg zie ik Van Gaal vanuit zijn ooghoeken naar me kijken: wat doe jij nou?", herinnert de inmiddels 41-jarige oud-voetballer zich.

Bayern München speelde met 3-3 gelijk en verspeelde daarmee dure punten. Na afloop was Van Gaal dan ook niet te genieten en pakte onder meer Braafheid aan. "Wie denk je wel niet dat je bent, riep hij. Als ik zeg warmlopen, dan ga je warmlopen", foeterde de Nederlandse oefenmeester tegen de linkspoot.

Braafheid wilde het incident liever privé bespreken met Van Gaal en liep naar de kleedkamer voor trainers. Daar ging het uiteindelijk helemaal mis. "En op dat moment kwam de trainer net weer naar buiten en zag me aankomen. Voor ik iets kon zeggen, begon hij alweer te schreeuwen: wat wil je nou? Toen barstte de bom", erkent de verdediger. Braafheid haalt vervolgens uit en slaat vol met zijn vuist in het gezicht van Van Gaal.

Grote consequenties voor Braafheid

Het slaan van Van Gaal heeft voor Braafheid grote consequenties, want na het incident speelt hij geen minuut meer in het shirt van Bayern München. In de winterstop vertrok hij transfervrij naar TSG Hoffenheim. Hoewel het incident bijna vijftien jaar geleden is, schaamt Braafheid zich nog altijd voor zijn gedrag. "Want als je je zelfbeheersing verliest, wie ben je dan nog?"

Braafheid praat jaren later met Van Gaal over het incident

Uiteindelijk voerde Braafheid in de zomer van 2023 een gesprek met Van Gaal, die hij al die tijd niet heeft gesproken. "Ik heb hem gebeld om het hierover te hebben in mijn podcast met Gianni. Een gesprek waar ik al die jaren tegenop zag. Telkens als ik naar wedstrijden of evenementen in het voetbal ging, dacht ik: wat als ik hem tegenkom? Geven we elkaar dan een hand? Praten we erover?"

Tijdens het gesprek kwam de vuistslag ook ter sprake, erkent Braafheid. "Van Gaal zei: Edson, ik moet eerlijk bekennen dat het mij niet meer op mijn netvlies staat. Ik heb heel veel vergelijkbare momenten gehad met spelers. Maar ik vind het fijn om ze erover te spreken, want ook ik reflecteer nu op momenten en denk: dat had ik anders kunnen doen.”

Dat Van Gaal zo reageerde zorgde voor 'ontlading' bij Braafheid. "Ik had het zolang met me meegedragen en was niet eens op zoek naar excuses, ik wilde gewoon dat we erover konden praten. Dat is iets wat ik nu pas leer: je hoeft er niet al die jaren mee te blijven lopen. Vind iemand bij wie je je veilig voelt en deel het, dat is soms al genoeg", besluit hij.

