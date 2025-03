Louis van Gaal wekt grote verbazing: 'Opmerkelijk en pikant'

Louis van Gaal is nog altijd populair in Amsterdam. Dat blijkt wel uit het aantal stemmen dat hij heeft verkregen gedurende de periode dat supporters van Ajax op de website van Het Parool hun mening konden geven over het beste elftal aller tijden van de Nederlandse recordkampioen. Van Gaal werd met ‘overweldigende meerderheid’ verkozen tot trainer van een team bestaande uit onder meer Dennis Bergkamp, Johan Cruijff en Jari Litmanen. Volgens de krant is het ‘opmerkelijk en pikant’ dat Van Gaal zelfs meer stemmen vergaarde dan Cruijff als speler én trainer.

Van Gaal gooide als profvoetballer geen hoge ogen, maar was als trainer erg succesvol. Na zijn periode als assistent-trainer bij Ajax, begon hij in september 1991 aan zijn klus als hoofdtrainer. Van Gaal zou uiteindelijk bijna zes jaar voor de groep staan in Amsterdam. Gedurende die periode kroonden de Amsterdammers zich niet alleen tot de beste van Nederland, maar ook van Europa (1995) én de wereld (1995). Ajax won onder Van Gaal zijn leiding uiteindelijk drie keer de landstitel, eenmaal de KNVB-beker, driemaal de Johan Cruijff Schaal, één keer de Champions League, één keer de UEFA Cup en één keer de wereldbeker.

Daarvoor is een groot deel van de aanhang Van Gaal nog altijd dankbaar, zo blijkt wel uit de verkiezing van Het Parool. Ajacieden konden de afgelopen maanden, in het kader van het 125-jarig bestaan van hun club, stemmen op hun favoriete elftal én trainer aller tijden. “Ajax bestaat 125 jaar en daarom heeft Het Parool aan jullie, de lezers, gevraagd om jullie ‘beste Ajax aller tijden’ te kiezen. Het resultaat is een mix van spelers uit de gouden jaren zeventig en het elftal dat in 1995 de Champions League won, met twee Ajacieden zonder grootste Europese prijs. Louis van Gaal werd met overweldigende meerderheid verkozen tot trainer”, zo schrijft de krant op de website. “Het team dat in 1995 de Champions League en de wereldbeker won, levert vijf spelers: Edwin van der Sar, Frank Rijkaard, Frank de Boer, Jari Litmanen (de enige buitenlander bij de beste elf!) en Edgar Davids. De trainer van het beste Ajax aller tijden komt ook uit die periode.”

Van Gaal krijgt meer stemmen dan Cruijff

Dat is Van Gaal dus geworden. “Van Gaal kreeg het hoogste aantal stemmen van de hele verkiezing (815). Opmerkelijk en pikant: zelfs als je de stemmen van Cruijff als speler én trainer bij elkaar optelt, komt hij niet over Van Gaal heen”, zo klinkt het. Cruijff, toch algemeen beschouwd als de grootste voetballer in de geschiedenis van Ajax en het Nederlandse voetbal, kreeg 528 stemmen als aanvaller, 185 als middenvelder en 61 als trainer (in totaal 774 dus). “Goede leiders gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg. Louis van Gaal heeft na zijn verrassende aanstelling als (onervaren) hoofdtrainer van Ajax nooit zoete broodjes gebakken. Hij introduceerde zich bij het grote publiek als eerlijk en rechtlijnig. Zo leerde de wereld hem ook kennen”, zo schrijft Het Parool over de succesvolle (oud-)trainer). “Van Gaal ging moeilijke beslissingen nooit uit de weg, ook niet als dat ten koste ging van spelers die populair waren bij de achterban. Hij selecteerde door zonder aanzien des persoons. Teambelang stond altijd voorop. En dat team werd met de jaren beter.”

In 1995 loodste Van Gaal Ajax dus naar de eindzege van de Champions League én wereldbeker, door in de finales af te rekenen met respectievelijk AC Milan en Grêmio. Van Gaal verliet Ajax in de zomer van 1997. Na periodes bij FC Barcelona en het Nederlands elftal, keerde hij in november 2003 als technisch directeur terug in de Johan Cruijff ArenA. Van Gaal stond daarna nog aan het roer bij AZ, Bayern München, het Nederlands elftal, Manchester United en nóg een keer het Nederlands elftal. Sinds oktober 2023 is hij technisch adviseur van de raad van commissarissen van Ajax.

