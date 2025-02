Het Parool komt plots met nieuws over Louis van Gaal: 'Ik had niet anders verwacht'

Louis van Gaal blijft voorlopig aan als adviseur van de raad van commissarissen van Ajax. Dat schrijft Jop van Kempen van Het Parool dinsdagmiddag althans. Ajax haalde Van Gaal eind 2023 terug naar Amsterdam. De voormalig succestrainer van de recordkampioen moest de commissarissen van advies over voetbaltechnische zaken voorzien. Volgens Van Kempen is het een goede zaak voor Ajax dat Van Gaal voorlopig in die rol blijft opereren.

Van Gaal was tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar nog bondscoach van het Nederlands elftal. Hij reikte tijdens dat toernooi tot de kwartfinales, waarin Argentinië na strafschoppen te sterk was. Van Gaal maakte na de uitschakeling plaats voor Ronald Koeman. De voormalig trainer van onder meer Ajax, AZ, FC Barcelona en Bayern München trok zich vervolgens terug uit de voetballerij, maar stond eind 2023 toch weer in het middelpunt van de belangstelling. Ajax verkeerde zowel binnen als buiten de lijnen in crisis. De raad van commissarissen (rvc) ging op de schop. De Amsterdammers stelden Michael van Praag aan als voorzitter van de rvc. Van Gaal moest de commissarissen van voetbaltechnisch advies voorzien.

Hoewel Van Gaal een belangrijke rol kreeg toegediend, bleef het de voorbije tijd opvallend stil rond de voormalig trainer. Dat is ook niet zo heel gek, vindt Van Kempen. “Adviseurs opereren in stilte. Misschien geldt dat niet voor de adviseurs van luidruchtige bestuurders, maar voor Van Gaal geldt het wel. Als technisch adviseur van de rvc is Van Gaal nooit op de voorgrond getreden. Alle officiële tekst die van hem op schrift is gekomen, is een citaatje in het persbericht bij zijn aantreden”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool. Van Gaal liet destijds optekenen dat hij Ajax graag wil ‘helpen’. Hij had vervolgens een belangrijke rol in de aanstelling van onder meer Marijn Beuker als Directeur Voetbal. Van Gaal en Beuker kenden elkaar van hun gezamenlijke periode bij AZ.

Rvc om de tafel met Van Gaal

De voormalig bondscoach trad eind 2023 aan als adviseur van de rvc toen zowel Leo van Dijk als Van Praag door diezelfde rvc benoemd werden. Die twee zijn inmiddels afgetreden. “De nieuwe rvc heeft in de wittebroodsweken niet stilgezeten. Zo heeft Gehrels (de nieuwe voorzitter van de rvc, red.) het rapport van KPMG over de transferzomer van Mislintat tot zich genomen. Dat is haar overhandigd toen ze officieel in functie was. Zo geschiedde ook bij die andere commissarissen”, zo doelt Van Kempen op Sirik Goeman, Dirk Anbeek en Hermine Voûte. Namen die de meeste Ajax-volgers niet veel zeggen, maar zij hebben inmiddels wel om de tafel gezeten met Van Gaal. Dat gesprek zou half februari hebben plaatsgevonden. “Want hij was officieel dan wel ‘hun’ adviseur, maar Van Gaal was in 2023 vooral aangetreden omdat hij door ex-voorzitter Van Praag was gevraagd.”

Hoewel Van Praag inmiddels geen onderdeel meer uitmaakt van de rvc, wilden de commissarissen graag dat Van Gaal adviseur zou blijven, zo bevestigt Ajax tegenover Van Kempen. “De belangrijkste conclusie: Van Gaal blijft adviseur. Ik had niet anders verwacht. Danny Blind, Alex Kroes, Marijn Beuker, Francesco Farioli: er zijn meningsverschillen, maar in grote lijnen behoren ze tot dezelfde waaier. Van Gaal is voor hen een geliefde ‘sparringpartner’”, zo stelt Van Kempen. “Wat volgens mij ook meespeelt bij Van Gaals keuze om langer als adviseur aan te blijven: de club heeft hem gepaaid. Ondanks zijn enorme verdiensten was hij nooit lid van Ajax. In november maakte de bestuursraad hem erelid, een titel die alleen is weggelegd voor leden met grote verdiensten.”

