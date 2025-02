'Stille coup plaatsgevonden' bij Ajax: 'Zou mij niet verbazen als Van Gaal hier een rol in heeft gespeeld'

Henk Spaan sluit niet uit dat Louis van Gaal onlangs met de vuisten op tafel heeft geslagen bij Ajax. Francesco Farioli werd de voorbije maanden niet alleen bekritiseerd om zijn speelwijze en roulatiebeleid, maar kreeg ook regelmatig het verwijt dat hij te weinig jeugdspelers inpaste in de hoofdmacht. Dat is de laatste weken wel anders. Spaan denkt dat Van Gaal hier ‘een rol’ in heeft gespeeld.

Dat er bij Ajax opeens veel plek is voor spelers uit de eigen jeugdopleiding, kwam zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo goed tot uiting. Zo had Farioli in zijn basiself een plekje ingeruimd voor Dies Janse, terwijl Jorthy Mokio, Sean Steur, Rayane Bounida, Nick Verschuren, Precious Ugwu en Don-Angelo Konadu allemaal plaatsnamen op de bank. Mokio, Steur en Bounida vielen in de tweede helft in, waarbij Steur en Bounida zelfs voor het eerst hun opwachting maakten in de hoofdmacht. Spaan denkt dat er bij Ajax ‘een soort stille coup’ heeft plaatsgevonden. “Farioli heeft zich nooit bekommerd om welke jeugdspeler dan ook, écht nooit. Volgens mij ging hij ook niet bij Jong Ajax kijken”, zo zegt Spaan in de Hard Gras Podcast.

Artikel gaat verder onder video

De columnist van Het Parool ziet de hoofdtrainer van Ajax in ieder geval nooit bij de Onder-19 langs de kant staan, in tegenstelling tot Erik ten Hag die ‘met enige regelmaat’ bij het jeugdelftal kwam kijken. “Maar nu is het zo dat er sinds de winterstop opeens een stroom aan spelers uit de jeugdopleiding bij het eerste worden gehaald. Dit heeft Farioli niet verzonnen. Er is daar dus ongetwijfeld een gesprek geweest. Ik weet echt niet tussen wie en wie, maar mij zou het niet verbazen als Van Gaal hier een rol in heeft gespeeld”, zo zegt Spaan. De auteur deed onlangs nog nadrukkelijk een beroep op Van Gaal. Spaan zag tot zijn eigen ongeloof dat Bounida op weg was naar de uitgang. Van Gaal, technisch adviseur van de raad van commissarissen van Ajax, had er als trainer een handje van om talenten op jonge leeftijd voor de leeuwen te gooien.

LEES OOK: Ook de grootste criticaster van Farioli is lovend na de 4-0 zege van Ajax: 'Hopelijk gaat hij door op deze weg '

Spaan denkt dus dat Van Gaal van zich heeft laten horen bij Ajax, maar Danielle Kliwon wijst op een artikel van Valentijn Driessen. Volgens de verslaggever van De Telegraaf heeft het huidige Ajax-bestuur er bij Farioli op aangedrongen om meer oog te hebben voor de eigen jeugd. “Valentijn Driessen zegt dus dat Kroes (technisch directeur, red.) dit heeft bewerkstelligd? Dat zou mij ook niet verbazen, maar ze hebben niet voor niks Van Gaal als adviseur. Kroes heeft dat voor de winterstop niet gedaan”, aldus Spaan. Volgens Suse van Kleef wordt Farioli ook deels gedwongen om een beroep te doen op jeugdspelers. “Als directeur creëer je ook bepaalde omstandigheden, namelijk: je verkoopt en verhuurt heel veel spelers, waardoor die selectie enorm is uitgedund. Daardoor kan Farioli ook niets anders meer dan die jonge jongens erbij halen. Er zijn geloof ik acht spelers vertrokken, dus er is gewoon veel meer ruimte gekomen.”

Blessuregevallen bij Ajax

Farioli kampte de afgelopen week bovendien met personele problemen in zijn selectie. Zo kon hij op bezoek bij Fortuna Sittard geen beroep doen op de geblesseerde Youri Regeer en de geschorste Jorrel Hato. Daardoor kwam er op de linksbackpositie een plekje vrij voor Mokio. In de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis waren Jordan Henderson, Branco van den Boomen en Wout Weghorst allemaal niet van de partij. Weghorst staat sowieso nog ruim een maand aan de kant, terwijl Regeer de komende maanden niet in actie zal komen. In de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo kon Farioli niet beschikken over Youri Baas, Kenneth Taylor, Ahmetcan Kaplan, Henderson, Van den Boomen en dus Weghorst. Overigens is het zo dat Ajax in de voorbije transferwindow ook een aantal nieuwe spelers naar Amsterdam haalde. Matheus, Lucas Rosa, Oliver Edvardsen en Regeer binnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zorgwekkende onthulling over Huntelaar: 'Hij is echt ingestort'

René van der Gijp en Rob Jansen komen met informatie naar buiten over de toestand van Klaas-Jan Huntelaar.