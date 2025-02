Ook de grootste criticaster van Farioli is lovend na de 4-0 zege van Ajax: 'Hopelijk gaat hij door op deze weg'

Valentijn Driessen maakte in de aanloop naar het heenduel tussen Union Sint-Gillis - Ajax in de tussenronde van de Europa League nog gehakt van de speelwijze van Francesco Farioli, maar zelfs de grootste criticaster van de Italiaan kan er na de goede tweede helft in België en de klinkende zege op Heracles Almelo niet meer omheen: Farioli laat zien wel degelijk over ‘Ajax-trekjes te beschikken’. Driessen hoopt dat Farioli op ‘de ingeslagen weg’ doorgaat. De verslaggever van De Telegraaf denkt dat Ajax ook op die manier landskampioen kan worden.

Ajax beleeft momenteel opmerkelijke tijden. De Amsterdammers eindigden vorig jaar nog op de zeer teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie, maar gaan momenteel aan de leiding en kunnen de voorsprong op regerend landskampioen PSV zondag bij winst op Go Ahead Eagles zelfs vergroten tot vijf punten. Bovendien staan ze dankzij de 0-2 zege in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis al met anderhalf been in de achtste finales van de Europa League. Driessen was in de aanloop naar het duel in België nog bijzonder kritisch op Farioli. “Het is allemaal te veel volgens de Italiaanse school. Kijk naar de uitslagen. 2-1, 1-0, 0-1… Heel af en toe een uitschieter, maar het spel ziet er niet uit. Het DNA van Ajax is nu heel ver te zoeken”, zo klonk het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Een paar dagen later is alles anders. Ajax maakte op bezoek bij Union Sint-Gillis vooral in de tweede helft een goede indruk en boekte dankzij doelpunten van Christian Rasmussen en Jorthy Mokio een keurige 0-2 zege. Die kreeg zondagmiddag een passend vervolg in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Ajax won met 4-0 en profiteerde daarmee optimaal van het nieuwe puntenverlies van PSV een dag eerder tegen FC Utrecht (2-2). “De lijn van een prima tweede helft in de Europa League tegen Union Sint-Gillis werd doorgetrokken. Een Almelose speldenprik daargelaten voetbalde Ajax simpel naar 2-0 bij rust om een soevereine 4-0 overwinning te boeken met mooie goals”, zo schrijft Driessen in zijn column. “Als extra toetje werden de fans in de Johan Cruijff ArenA bij 4-0 getrakteerd op drie jonge, min of meer zelfopgeleide talenten zoals zo vaak is gebeurd in de historie van Ajax”, zo doelt Driessen op de invalbeurten van Rayane Bounida, Sean Steur en Mokio.

Volgens Driessen laat Farioli daarmee zien wel degelijk over ‘Ajax-trekjes’ te beschikken. Een paar dagen eerder stelde de verslaggever nog dat de ‘jeugdfilosofie overboord is gegooid’ en vroeg hij zich zelfs af ‘hoe lang dit houdbaar is’. Hij is na de goede optredens van Ajax tegen Union Sint-Gillis en Heracles Almelo plots een stuk positiever. “De Italiaan sprak vaak over het Ajax-DNA, maar bracht het te weinig in praktijk. Hopelijk gaat hij op de ingeslagen Ajax-weg door. Want ook daarmee kan het huidige Ajax concurrent PSV onttronen als landskampioen”, zo stelt Driessen, die er tevens op wijst dat Farioli daarmee ‘het wijdverbreide misverstand’ dat de ‘Ajax-manier’ verleden tijd zou zijn uit de wereld zou helpen. “Met een mix van jonge en oude spelers uit de opleiding spelend volgens de Ajax-filosofie kan je nog steeds prijzen winnen.”

Belangrijke week voor Ajax

Zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Ajax zal zich donderdagavond eerst ten koste van Union Sint-Gillis willen plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Drie dagen later staat het inhaalduel met Go Ahead Eagles op het programma. Zet de ploeg van Farioli ook de thuiswedstrijd tegen de Deventenaren om in een overwinning, dan wordt de voorsprong op PSV vijf punten. Op 30 maart ontmoeten PSV en Ajax elkaar in Eindhoven.

