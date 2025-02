Valentijn Driessen ziet totale 'ineenstorting' en vraagt zich af of het überhaupt nog goedkomt

Valentijn Driessen heeft weinig vertrouwen in een ‘goede afloop’ voor PSV. De Eindhovenaren kroonden zich vorig jaar met veel overmacht tot kampioen van Nederland en waren bij de start van de tweede helft van het huidige seizoen opnieuw de gedoodverfde titelkandidaat, maar zijn het vooralsnog helemaal kwijt in 2025 en hebben de koppositie moeten afstaan aan Ajax. Een overwinning op Juventus in de tussenronde van de Champions League zou het zelfvertrouwen een boost kunnen geven, maar Driessen betwijfelt zelfs dan of Peter Bosz de boel weer op de rit krijgt in de Eredivisie.

“Met zes punten voorsprong de winterstop in en bij winst van Ajax tegen Go Ahead Eagles volgende week met vijf punten achterstand de eindfase van de titelrace aanvangen. Dit harde feitenrelaas verkrampt landskampioen PSV zodanig dat er los van gespeelde zelfverzekerdheid bij trainer Bosz en zijn spelers weinig vertrouwen is in een goede afloop”, zo schrijft Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf. PSV liet afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht opnieuw punten liggen (2-2), nadat het na de jaarwisseling ook al niet kon winnen van AZ (2-2), PEC Zwolle (3-1), NEC (3-3) én Willem II (1-1). “Wat Bosz ook vertelde over zijn ploeg, en zei gezien te hebben tegen FC Utrecht; de ineenstorting zitten tussen de oren van de PSV’ers en natuurlijk tussen die van de tegenstanders”, aldus Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Bosz was na afloop van het thuisduel met FC Utrecht nog best tevreden over het optreden van zijn ploeg. Hij zag dat PSV voldoende kansen creëerde om te winnen en ook Luuk de Jong was van mening dat zijn ploeggenoten en hij de tweede helft domineerden. Driessen trapt er echter niet in. “Door het geforceerde riedeltje van Bosz over zogenaamd zichtbare contouren van de kampioensploeg met een hoop kansen, spelend met een hoge intensiteit waarbij de tegenstander wordt afgejaagd, prikt iedereen heen. Zeker ook de PSV’ers, die FC Utrecht tweemaal simpel tot scoren zagen komen. Een enorme kans op de winnende diep in de blessuretijd werd verknald”, zo schrijft Driessen. Woensdag wacht de return tegen Juventus. “Zelfs een klinkend resultaat in de Champions League, woensdag met kwalificatie voor de achtste finales tegen koste van Juventus, biedt evenmin garanties voor een wederopstanding in de Eredivisie. Zo bleek al eerder.”

LEES OOK: Elfrink wijst 'schuldigen' voor PSV-crisis aan: 'Dat heeft punten gekost'

Blessuregevallen bij PSV

Het heenduel met Juventus in Turijn resulteerde in een 2-1 nederlaag. De Oude Dame tankte zondagavond bovendien extra vertrouwen door regerend kampioen Internazionale op een 1-0 nederlaag te trakteren. Een vervolg in de Champions League zou dus een zeer knap resultaat zijn van PSV, dat eventueel iets met ‘de mindset’ zou kunnen doen, zo stelt Driessen. “Wellicht dat de trainer op 1 maart (dan is de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, red.) tevens weer enig goed nieuws uit zijn overvolle ziekenboeg heeft te melden. Omdat technisch directeur Earnest Stewart zich in januari vanwege het aanwezige surplus aan kwaliteit in slaap heeft laten sussen, lukt het nu niet om de afwezigheid van belangrijke spelers als Sergiño Dest, Malik Tillman, Olivier Boscagli, Ricardo Pepi en sinds zaterdag ook Guus Til op te vangen.”

LEES OOK: Leonne Stentler wijst speler aan die symbool staat voor ineenstorting PSV

Volgens Driessen is vooral het gemis van Tillman voelbaar bij PSV. “Zeker voor Tillman, de beste PSV’er in de eerste seizoenshelft en supersub Pepi had Stewart met alternatieven kunnen en moeten komen. Vanwege hun specifieke kwaliteiten en Stewart zou daarmee eveneens de selectie van PSV hebben kunnen verfrissen. De hiërarchie van het succes lijkt zeker bij afwezigheid van Tillman nogal vastgeroest te zitten. Al een maand hoor je van iedereen bij PSV dat het wel goed komt.” Driessen is er echter niet van overtuigd. “Zou niet iemand eens een steen in de vijver moeten gooien om de boel wakker te schudden voor het te laat is? Anders gaat PSV-Ajax op 30 maart in het Philips Stadions sowieso niet meer om de eerste plaats”, zo klinkt het.

Ajax kwam vorige week al op gelijke hoogte met PSV. Door het gelijke spel van PSV tegen FC Utrecht en de klinkende overwinning van Ajax op Heracles Almelo, gaan de Amsterdammers nu zelfs alleen aan de leiding. De voorsprong is op dit moment twee punten, maar bij winst in de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, wordt de regerend landskampioen op vijf punten achterstand gezet.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absurd moment bij PSV - FC Utrecht: Gino Zwirs krijgt geel van Gözübüyük

Een bizar moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.