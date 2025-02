Elfrink wijst 'schuldigen' voor PSV-crisis aan: 'Dat heeft punten gekost'

PSV blijft na de winterstop maar punten morsen in de Eredivisie, clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wijst de 'schuldigen' aan. Zowel technisch manager Earnest Stewart als trainer Peter Bosz mogen zichzelf volgens de journalist wat aanrekenen.

Sinds de jaarwisseling speelde PSV zes competitiewedstrijden, waarvan alleen het thuisduel met NAC Breda in winst werd omgezet. Daardoor heeft Ajax de regerend landskampioen inmiddels achterhaald op de ranglijst. Door het 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht van zaterdagavond gaat het elftal van Bosz weliswaar momenteel weer aan de leiding in de Eredivisie, maar de voorsprong bedraagt slechts een enkel punt - met twee wedstrijden meer gespeeld. Ajax kan zondagmiddag, als Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA wordt verslagen, de koppositie weer overnemen.

Elfrink stelt dat Stewart bij het samenstellen van de selectie een aantal steken heeft laten vallen. Bijvoorbeeld als het aankomt op de backposities: "Rick Karsdorp en Richard Ledezma hebben een aandeel gehad in de malaise bij PSV, waarbij voor de Amerikaan mag meewegen dat hij dit seizoen voor het eerst op zijn huidige positie speelt en aan de bal best een behoorlijke indruk maakt", schrijft de journalist. Het zomerse vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco is in de woorden van Elfrink 'niet overtuigend opgevuld'. Daarnaast had PSV volgens Elfrink met een extra linksback aan het seizoen had moeten beginnen, aangezien Sergiño Dest nog altijd niet terug is. "Mauro Júnior voldoet uitstekend, maar hij is de enige."

'Zaakwaarnemers klagen over PSV'

Ook de contractsituatie van een aantal belangrijke pionnen valt Stewart volgens Elfrink aan te rekenen. Aan het einde van het seizoen lopen onder meer Olivier Boscagli en Walter Benítez uit hun verbintenis. "Zaakwaarnemers klagen in een aantal gevallen omdat PSV volgens hen bij voorgestelde verlengingen voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, al hebben zij natuurlijk ook een belang en eisen zij en verkopende clubs soms krankzinnige bedragen voor spelers", stelt Elfrink vast.

Vorig seizoen werd PSV kampioen met een geweldig doelsaldo. De Eindhovenaren scoorden maar liefst 111 keer, aan de andere kant incasseerde het elftal van Bosz slechts 21 tegentreffers in 34 duels. Dat aantal is op dit moment, na 23 gespeelde wedstrijden, met 26 goals al ruim overschreden. "De ploeg houdt hoogst zelden nog de nul en Bosz heeft in zijn avontuurlijk ingestelde ploeg geen of te weinig zekerheden in kunnen bouwen om de stortvloed aan tegengoals te voorkomen. Veel balbezit, weinig kansen en veel tegengoals was te lang het verhaal", stelt Elfrink dan ook. De journalist zag zaterdagavond tegen FC Utrecht (2-2) wel enige verbetering qua gecreëerde kansen, maar: "Wel was het spel nog te vaak slordig en begrepen de spelers elkaar in balbezit niet altijd."

