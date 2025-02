Iedereen stort ter aarde na sensationeel gelijkspel bij PSV - FC Utrecht

PSV is er op eigen veld niet in geslaagd om van FC Utrecht te winnen. In een wedstrijd die vooral bestond uit eenrichtingsverkeer, leek Utrecht te gaan winnen, maar niets bleek minder waar. Het stond al vroeg in de wedstrijd 1-1 in het Philips Stadion, maar in de slotfase van het duel schoten de Domstedelingen ook de winnende treffer tegen de touwen. Althans, zo leek het. Isaac Babadi schoof in de 92ste minuut de 2-2 binnen.

De mannen van Peter Bosz gingen afgelopen midweek met 2-1 onderuit bij het Italiaanse Juventus. Komende woensdag staat de terugwedstrijd van dit tweeluik op het programma. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in Brabant. In de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden van PSV werd slechts één keer gewonnen; alle overige wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Opvallend was wel de 3-2 thuiszege op Liverpool in de Champions League. Belangrijke spelers zoals Luuk de Jong en Noa Lang zijn weer volledig fit na eerdere blessures, wat de aanvalskracht van de Eindhovenaren ten goede komt. Daarnaast heeft middenvelder Joey Veerman zijn rentree gemaakt na langdurig blessureleed.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend aan Utrechtse zijde was de 2-1 uitzege op Feyenoord op 12 januari 2025, maar daarna volgden gelijke spelen tegen PEC Zwolle (3-3) en Heracles Almelo (1-1). De ziekenboeg van FC Utrecht was voorafgaand aan het duel vrijwel leeg, met alleen langdurig geblesseerden die ontbraken. Historisch gezien heeft PSV het thuisvoordeel tegen FC Utrecht vaak weten te benutten. In de laatste vijf ontmoetingen voorafgaand aan dit duel won PSV driemaal, terwijl FC Utrecht tweemaal een gelijkspel wist af te dwingen. De meest recente ontmoeting op 1 december 2024 eindigde in een overtuigende 5-2 zege voor PSV, al werd die wedstrijd gespeeld in Stadion Galgenwaard.

Het duurde niet lang voordat de eerste bal al in het net lag. Na een aantal kansen stond verdediger Armando Obispo in de twaalfde minuut vrij bij een corner. Hij kopte de bal hard achter Utrecht-doelman Barkas. Diezelfde keeper stopte één minuut eerder nog een kopbal van Obispo, maar op de tweede inzet had de Griek geen antwoord meer. Lang hoefde FC Utrecht echter niet te wachten op de gelijkmaker. Jens Toornstra gaf in de zestiende minuut een uitstekende voorzet op Mike van der Hoorn, die verrassend was doorgelopen naar de spitspositie en goed binnenknikte. Na iets meer dan een kwartier voetballen stond het dus al 1-1. Hoe aantrekkelijk de eerste vijftien minuten ook waren, het daaropvolgende halfuur was allesbehalve vermakelijk. De spelers gingen met dezelfde tussenstand aan de thee.

Voordat het eerste fluitsignaal van de tweede helft klonk, werd doelpuntenmaker Obispo gewisseld voor Nagalo. Laatstgenoemde trapte in de 66e minuut na, na een overtreding van Utrecht-spits Min, maar de verdediger van PSV kwam ermee weg. In de 76e minuut volgde, geheel verrassend, de voorsprong voor de gasten uit Utrecht. PSV had continu kansen op de voorsprong in het Philips Stadion, maar Aaronson kwam vrij aan de andere kant van het veld en kopte de 1-2 binnen. PSV had nog een kwartier om orde op zaken te stellen, maar dat verliep allerminst soepel. In de 92ste minuut kreeg Babadi de bal nog voor zijn voeten, en kon relatief simpel binnenschuiven. Zo eindigde de wedstrijd in 2-2. Na afloop ging iedereen massaal naar de grond, en was eigenlijk niemand tevreden.