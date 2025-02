Gözübüyük spreekt Nagalo streng toe na vreemde actie, maar geeft géén rood

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht. Verdediger van PSV trapte na bij tegenstander David Min, maar bleef een straf bespaard. Veel kijkers vinden dat arbiter Serdar Gözübüyük een rode kaart had moeten toekennen.

In de 64ste minuut van de wedstrijd, bij een 1-1 stand, schermde Nagalo de bal af van Min, die vervolgens een overtreding beging. Nagalo belandde op de grond en trapte vervolgens richting zijn tegenstander. Gözübüyük zag het gebeuren en sprak Nagalo tien seconden lang vermanend toe. De kaarten bleven op zak.

Commentator Leo Oldenburger van ESPN oordeelt: “Een beetje een wilde actie van Nagalo. Ik snap de boosheid bij Min. Nagalo wordt ook even toegesproken door Gözübüyük. De overtreding is er van Min op Nagalo, maar als je kijkt hoe hij dan vervolgens wild met z’n benen richting de tegenstander gaat… Hij speelt de vermoorde onschuld, maar dit is toch een trappende beweging van Nagalo. Dat Min daar boos om is, is niet zo raar.”

Op sociale media zijn sommige kijkers van mening dat PSV is ontsnapt aan een rode kaart. Nagalo was aan het begin van de tweede helft ingevallen voor Armando Obispo, die voor de rust de 1-0 maakte.

