PSV - FC Utrecht LIVE: In blessuretijd komt PSV toch op 2-2

Een topper in de Eredivisie: nummer twee PSV treedt zaterdag om 16.30 uur aan tegen nummer drie FC Utrecht. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveblog.

PSV raakte vorige week de koppositie kwijt aan Ajax. Weliswaar heeft de ploeg van Peter Bosz een beter doelsaldo, maar Ajax heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat op basis van een lager aantal verliespunten op de eerste plek. PSV wist slechts een van de laatste vijf competitieduels te winnen, maar hetzelfde geldt voor Utrecht. Wie weet zich zaterdagmiddag aan de slechte vorm te onttrekken?