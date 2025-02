FIFA waarschuwt PSV en dreigt met transferverbod

De FIFA heeft PSV afgelopen najaar een waarschuwing opgelegd naar aanleiding van een onbetaalde rekening voor de aankoop van . Dat meldt Voetbal International. De Eindhovenaren werden verplicht om de middenvelder snel af te betalen bij Spartak Moskou, anders zou PSV een transferverbod opgelegd krijgen.

PSV nam Til in de zomer van 2022 over voor zo'n drie miljoen euro van het Russische Spartak Moskou. Door de uitgebroken oorlog tussen Rusland en Oekraïne werd de transfer een waar 'hoofdpijndossier' voor de Eindhovenaren. PSV sprak met Spartak Moskou af dat de transfersom voor de aanvallende middenvelder in termijnen overgemaakt zou worden.

"Veelal spreken de clubs af om de betaling te spreiden, ook in dit geval. In 2022 maakt PSV anderhalf miljoen over naar Moskou. De rest volgt uiterlijk 15 juli 2023. Behalve het basisbedrag is het bij transfers gebruikelijk om bonussen af te spreken, die afhankelijk zijn van de prestaties van de speler en zijn nieuwe ploeg. Als de aankoop goed uitpakt, profiteert de oude club mee", schrijft journalist Tom Knipping.

VI weet dat PSV een tweetal bonussen heeft afgesproken met Spartak Moskou. Als Til vijftigmaal minimaal 45 minuten in actie komt tijdens officiële wedstrijden, dan ontvangen de Russen 500.000 euro. Ook kwalificatie voor de Champions League betekent een eenmalige bonus van 500.000 euro. Beide doelstellingen zijn inmiddels behaald, waardoor de uiteindelijke transfersom van Til uitkomt op vier miljoen euro.

Voorafgaand aan die transferzomer worden er echter sancties ingesteld tegen Rusland. Spartak Moskou en zijn functionarissen staan niet op de sanctielijsten van de Europese Unie. Daarnaast wil Til weg uit Rusland, waardoor het tot een transfer komt. "Een huis-tuin-en-keukentransfer is het echter niet", stelt Knipping. "Het complete plaatje met alle gevolgen is op dat moment voor niemand te overzien. Vandaar dat PSV en Spartak Moskou met afspraken inspelen op de nieuwe geopolitieke realiteit."

Spartak Moskou eist zekerheden van PSV

Spartak Moskou is flink geraakt door de sancties tegen Rusland, zo mogen Russische clubs niet meer deelnemen aan de toernooien van de FIFA en de UEFA. Daardoor verdwijnen de inkomsten uit bijvoorbeeld de Europa League en/of de Champions League. De Russen eisen daarom zekerheden van de Eindhovenaren. "PSV zegt toe een rente van tien procent te betalen als de club in gebreke blijft. Voorwaarde is wel dat deze boeterente niet van toepassing is als Spartak een bankrekening opgeeft waarnaar PSV geen geld kan overmaken."

Spartak Moskou stapt naar voetbaltribunaal van de FIFA

VI schetst dat de eerste anderhalf miljoen euro zonder problemen worden overgemaakt door PSV aan Spartak Moskou. Bij de tweede betaling ontstaan er echter problemen. De Rabobank, waar PSV klant is, wil geen betalingen meer faciliteren aan Russische partijen. PSV volgt de adviezen van de UEFA en de European Club Association (ECA) op en stalt het geld bij de KNVB, totdat het geld overgemaakt kan worden. Spartak Moskou is hier niet van onder de indruk en stapt naar het voetbaltribunaal van de FIFA.

De Russische grootmacht wordt in het gelijk gesteld: adviezen van de UEFA en ECA zijn geen reden om de resterende 2,5 miljoen euro niet over te maken naar Rusland. PSV moet binnen 45 dagen betalen, anders dreigt een transferverbod voor de regerend landskampioen. De boeterente van tien procent die Spartak Moskou eiste hoeft niet te worden te betaald.

PSV reageert op vonnis

Door de succesvolle miljoenentransactie naar Moskou heeft PSV deze winter Tyrell Malacia kunnen huren van Manchester United en Esmir Bajraktarevic kunnen kopen van New England Revolution. "Uiteindelijk heeft de bank de betaling alsnog gefaciliteerd, waardoor aan de verplichtingen aan Spartak is voldaan. Met een externe juridische opinie is onderbouwd dat de betaling niet in strijd is met nationale en internationale sanctieregelgeving", luidt de reactie van PSV aan Voetbal Internationa.