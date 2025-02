Bakayoko rekent keihard af met racistische uitlatingen richting landgenoot Openda

is op social media in de bres gesprongen voor zijn landgenoot . De Belgische spits van RB Leipzig kreeg recentelijk diverse racistische en kwetsende berichten toegestuurd, die keihard worden veroordeeld door de vleugelaanvaller van PSV.

Openda deelde afgelopen dinsdag via zijn Instagram een reeks berichten die hij had ontvangen na afloop van de Bundesliga-wedstrijd tegen St. Pauli. De 24-jarige spits werd onder meer uitgemaakt voor 'lelijke en domme zwarte aap'. Ook de moeder van Openda moest het flink ontgelden. "Stop met het spelen van voetbal en neuk je f*cking moeder", klonk het onder meer.

© Instagram Loïs Openda

Door het openbaar maken van de berichten hoopt Openda aan te kaarten dat zoiets niet door de beugel kan. "Niemand zal mij dwingen mijn dromen of doelen in het leven op te geven", aldus de Belgisch international, en voormalig speler van Vitesse, via Instagram. "En al helemaal niet de racisten die zich achter een scherm verschuilen. En vooral: ik ben trots dat ik zwart ben."

Zijn club RB Leipzig maakte via een statement ook korte metten met de racistische uitlatingen jegens Openda. "De racistische beledigingen en scheldpartijen aan het adres van Openda doen ons walgen en maken ons boos en verdrietig. We veroordelen racisme en onmenselijk gedrag in de sterkst mogelijke bewoordingen. Loïs heeft de volledige steun van de club en samen vechten we tegen alle vormen van discriminatie. RB Leipzig staat voor diversiteit en openheid, voor menselijke waardigheid en tolerantie en voor de fundamentele waarden van de samenleving."

Bakayoko steekt Openda hart onder de riem

Landgenoot Bakayoko heeft Openda inmiddels ook een hart onder de riem gestoken via social media. "Voetbal is hetzelfde niet zonder verschillende kleuren. Nultolerantie voor racisme, van welke aard dan ook. Al mijn steun aan mijn broer, Loïs Openda", laat de aanvaller van PSV weten via Instagram.

