Matchwinner Juventus door het stof na zege op PSV: 'Ik bied mijn excuses aan'

maakte dinsdagavond het winnende doelpunt voor Juventus tegen PSV, maar de blijdschap is ver te zoeken bij de aanvaller. Hij biedt zelfs zijn verontschuldigingen aan, omdat hij ontevreden is over zijn eigen spel.

Mbangula maakte aan het begin van de tweede helft zijn opwachting als vervanger van Kenan Yildiz. In de 82ste minuut belandde de bal prompt voor zijn voeten en schoot hij de 2-1 binnen. Het was voor de Belgische linksbuiten zijn vierde officiële doelpunt van het seizoen.

In gesprek met Sky Italia laat Mbangula echter zijn teleurstelling blijken. “Dit was een belangrijke overwinning voor ons, maar ik ben niet erg blij. Ik heb weliswaar gescoord, maar ik ben niet blij met mijn eigen spel. Ik weet dat ik veel beter kan en ik bied mijn excuses aan voor dit optreden.”

Juventus opende in minuut 34 de score, maar incasseerde tien minuten na de pauze de gelijkmaker. Niet voor het eerst gaf De Oude Dame dit seizoen een voorsprong weg en was verval zichtbaar tijdens de wedstrijd. Mbangula legt uit: “Als we een doelpunt incasseren, moeten we blijven voetballen zoals we daarvoor deden, toen we de controle hadden. Met de kwaliteit in deze selectie kunnen we veel vaker scoren en meer wedstrijden winnen.”

Eerste Champions League-doelpunt

De interviewer probeert het gesprek op een positieve noot te beëindigen, maar de 21-jarige Mbangula houdt vol: “Dit is mijn eerste Champions League-doelpunt, maar ik kan niet lachen als ik weet dat ik niet goed heb gespeeld.”

