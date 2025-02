Veerman geeft fel interview, Van Basten verbijsterd: 'Zeer onprofessioneel'

heeft geen spijt van zijn verkeerde pass in de aanloop naar het openingsdoelpunt van Juventus tegen PSV. De middenvelder leverde de bal in bij Juventus, dat vlak daarna de score opende.

Na de 2-1 nederlaag wordt Veerman gevraagd hoe hij zijn eigen wedstrijd beoordeelt. “De eerste helft was moeilijk. Ze zetten heel vroeg druk”, aldus Veerman, die daarna zijn verkeerde pass toelicht. “Ik zag Saibari vrij staan. Die centrale verdediger stapt goed in. Daarna is het ‘hotseknots’ en vliegt de bal erin. Misschien moet ik die bal gewoon wegschieten, maar volgens mij schoten we het eerste kwartier alle ballen al weg. Ik wilde het gewoon voetballend oplossen.”

Veerman werkte de bal niet goed weg. Hij leverde het leer in bij Federico Gatti, die een lage voorzet afleverde. PSV werkte de bal vervolgens weg, maar uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van McKennie. Met een verwoestend schot zette hij Juventus op voorsprong. Doelman Walter Benïtez was kansloos. “Na mijn pass gebeuren er nog allerlei dingen en vliegt de bal erin. In de tweede helft hebben we het wat omgezet en zag je dat we veel vaker de bal afpakten. Dat ging een stuk beter.”

Veerman: ‘Geef er niks om’

Veerman kiest graag voor de voetballende oplossing en zal zijn speelstijl niet aanpassen, stelt hij. “Dat blijf ik ook zeker doen. Daar mag iedereen wat van vinden, daar geef ik helemaal niks om. Het is ongelukkig dat zo’n bal daarna binnenvliegt Ik weet dat 95 procent van de voetballers die bal wel wegschiet, maar ik heb dat gewoon niet. Daar moet iedereen maar mee leren leven. Dat ga ik zeker niet doen.”

Ziggo Sport-analist Marco van Basten noemt de uitspraken va Veerman ‘zeer onprofessioneel’. “Je moet spelen om te winnen, niet omdat het leuk of mooi is. Hij wil hier iets leuks of moois doen. Dan moet je bij FC Volendam blijven en niet bij PSV, Feyenoord of Ajax spelen. Je moet weten wanneer je het voetballend moet oplossen en wanneer dat niet kan. Zolang hij dat niet begrijpt, en daarin is hij best hardleers, zal er altijd discussie over hem zijn. In de top kan dit niet. Je moet gaan aanvoelen wanneer je wel en niet risico kunt nemen. Als je dat weigert te doen, ben je niet goed genoeg voor de top.”

Van Bommel: 'Zou met hem praten'

Voormalig PSV-trainer Mark van Bommel vindt ook dat Veerman de foute keuze maakte. “Dat hij het voetballend wil oplossen vind ik goed, maar in sommige situaties kan dat niet en moet je die bal gewoon wegschieten. Ik zou toch even met hem gaan praten om te zeggen dat je die bal moet wegschieten. Dit is zonde. Op Champions League-niveau kan dit niet.”

Duidelijke taal van Joey Veerman 🗣️

