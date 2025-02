PSV gaat opnieuw onderuit in Turijn en moet aan de bak

PSV heeft dinsdagavond verloren van Juventus. In de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League was de ploeg van Peter Bosz beter dan in de competitiefase, toen het kansloos verloor, maar ging het desalniettemin onderuit: 2-1. Voor PSV scoorde met een knappe goal na rust. Volgende week woensdag is de return in Eindhoven.

Bij PSV verraste Bosz met het passeren van Johan Bakayoko. In zijn plaats speelde Perisic, die in de competitiefase niet speelgerechtigd was. Mauro Junior startte links achterin waardoor nieuweling Tyrell Malacia op de bank begon. Bij Juventus moest Teun Koopmeiners genoegen nemen met een plek op de bank.

PSV begon op dezelfde manier aan de wedstrijd als in de wedstrijd eerder dit seizoen in Turijn: slordig en afwachtend. Maar naarmate de wedstrijd vorderde werden de Eindhovenaren steeds sterker. De openingstreffer kwam dan ook eigenlijk uit de lucht vallen. In de 30e minuut schoot Weston McKennie na een scrimmage voor het doel van PSV vanaf de rand van het strafschopgebied kiezelhard raak: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust begon Juventus weer sterk, maar was het in de 56e minuut PSV dat scoorde. Noa Lang dribbelde naar binnen en haalde uit. Dat schot kwam via een verdediger bij Perisisc, die vervolgens de bal knap naar binnen aan nam en met links laag raak schoot in de korte hoek: 1-1.

LEES OOK: Joey Veerman gaat de fout in en wordt keihard aangepakt door Van Basten

Net toen PSV voorzichtig aan het halen van een resuktaat begon te denken scoorde de thuisploeg weer. Keeper Walter Benítez kon een lage voorzet niet goed verwerken en tikte de bal recht in de voeten van Samuel Mbangula. Voor de Belg was het vervolgens een koud kunstje om Juventus op voorsprong te schieten: 2-1. Daarna probeerde PSV het nog, kreeg ook nog een goede kans via Guus Til die door Renato Veiga onschadelijk werd gemaakt, maar kwam het niet meer tot scoren.

Door de kleine nederlaag heeft PSV nog alle kans om de achtste finale van de Champions League te bereiken. Het moet dan volgende week woensdag wel thuis winnen van de Italianen. PSV treft in het weekend FC Utrecht in de Eredivisie, Juventus speelt zondagavond laat de topper tegen Internationale voor het naar Eindhoven af reist.

Zie je PSV nog de volgende ronde halen? Laden... 36.4% Ja 63.6% Nee 33 stemmen

