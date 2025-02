Joey Veerman gaat de fout in en wordt keihard aangepakt door Van Basten

Juventus is op voorsprong gekomen in de Champions League-wedstrijd tegen PSV. Een knal van brak de ban in het Allianz Stadium.

In de 33ste minuut van de wedstrijd werkte Joey Veerman de bal niet goed weg. Hij leverde het leer in bij Federico Gatti, die een lage voorzet afleverde. PSV werkte de bal vervolgens weg, maar uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van McKennie. Met een verwoestend schot zette hij Juventus op voorsprong. Doelman Walter Benïtez was kansloos.

Kritiek bij Ziggo Sport

In de pauze van de wedstrijd wordt de foute pass van Veerman uitgelicht bij Ziggo Sport. "Ik vond het weer een verkeerde actie van Veerman", zegt Marco van Basten. "Wat wil hij hier doen? Vanaf de achterlijn zoekt hij een oplossing, terwijl ik denk: schiet die bal weg! Daar begint het hele gedoe mee. Vervolgens schiet Juventus ‘m bijzonder goed in. De inleiding is toch weer bij Veerman. Wat wil hij nou? Ik weet het niet, maar het is niet goed."

Voormalig PSV-trainer Mark van Bommel denkt wel te weten wat Veerman in gedachten had. "Ik denk dat hij Saibari aan wil spelen, maar hij moet de bal zo ver mogelijk wegschieten. Hoog en ver." Van Bommel spreekt van een 'domme pass'.

𝐙𝐎𝐎𝐎, McKennie ☄️

Juventus komt op voorsprong door een geweldige uithaal van de middenvelder: 1-0.. 🫣#ZiggoSport #UCL #JUVPSV pic.twitter.com/346FLdy4Ia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2025

