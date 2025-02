'Noa Lang heeft PSV zó veel pijn gedaan op het veld'

Kenneth Perez oordeelt hard over het spel van in de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1). Weliswaar maakte de aanvaller een fraai openingsdoelpunt, maar afgezien daarvan heeft Lang zijn ploeg volgens Perez ‘veel pijn’ gedaan.

Het ging na de wedstrijd vooral over de reactie van Lang op het publiek van PSV. Hij deed tijdens de wedstrijd zijn wijsvinger voor de mond en zei na afloop een gebrek aan steun te ervaren. “Voetbal is emotie. Zeker als je een goal maakt, komen er bepaalde dingen los”, stelt Perez bij Dit was het Weekend. `”Maar als je zó schandalig slecht voetbalt als Noa Lang gisteren deed… Hij heeft het elftal zó veel pijn gedaan door zijn spel zonder bal.”

“Dan verwacht je dat de supporters nog massaal achter je staan? De supporters zijn natuurlijk verwend geraakt en ze zien de landstitel uit de vingers glippen. Die denken: ‘Hoe kan dat?!’”, zegt Perez. PSV raakte dit weekend de koppositie kwijt aan Ajax, dat evenveel punten heeft én nog een wedstrijd tegoed heeft.

Tafelgenoot Kees Kwakman zegt dat supporters nu eenmaal hun emoties kwijt moeten als het slecht loopt op het veld. Ook de kritiek van Lang begrijpt hij. “Lang doet het nog best netjes. Hij zegt dat het bij meerdere spelers leeft en dat zie je ook bij Guus Til”, doelt Kwakman op een reactie van Til richting het publiek na een gemiste kans in de blessuretijd. “Ik ben niet van de gebaartjes, maar spelers hebben toch ook emotie?”

De onvrede bij Noa Lang over het PSV-publiek ‘borrelt al langer’, schrijft Rik Elfrink.