Noa Lang wekt irritatie bij PSV-supporters met Ajax-likes

De onvrede bij over het PSV-publiek ‘borrelt al langer’, schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Volgens de clubwatcher moet Lang echter ook in de spiegel kijken. Met zijn gedrag binnen en buiten de lijnen wekt hij soms de frustratie van de supporters.

In de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1) opende Lang zaterdagavond de score, maar viel vooral zijn doelpuntviering op. Hij deed zijn wijsvinger voor de mond. Na afloop van de wedstrijd vertelde hij dat zijn gebaar gericht was aan de supporters van PSV, die in zijn ogen onvoldoende achter de ploeg staan.

Volgens Elfrink doet Lang echter ‘niet bepaald zijn best’ om die liefde te ontvangen. “Hij wilde afgelopen maand nog vertrekken bij PSV om in Napels te mogen voetballen, maar kreeg een ‘nee’ van de directie. Dat ging niet zonder slag of stoot en daarna kwam er voor hem een zware griep overheen.” Als Lang zijn doelpunt met de fans had gevierd, had hij het publiek ‘voor zich kunnen winnen’. “Het tegenovergestelde gebeurde. Lang trok een gezicht als een oorwurm en zette direct na zijn kunststukje een wijsvinger voor de mond. Daarmee straalde de aanvaller in de ogen van veel toeschouwers in woord en gebaar negativiteit uit.”

Het PSV-publiek is volgens Lang te negatief en pikt spelers eruit om extra op te zaniken. Daar gaat de ploeg niet beter van voetballen, stelde hij zaterdagavond bij ESPN. Volgens Elfrink is het PSV-publiek ‘vergevingsgezind als spelers telkens weer schitteren’, maar heeft Lang dat mede door blessureleed niet altijd kunnen doen. “Hij heeft zich in twee jaar in het Philips Stadion nog niet vaak genoeg onderscheiden om nu iedereen op de tribune de maat te kunnen nemen.”

'Clubleiding PSV aan zet'

En dus blijft de onvrede bij het publiek bestaan. “De klachten? Hij bedankt het uitvak soms onvoldoende of niet in hun ogen en liket in hun beleving Ajax-posts op voor PSV-supporters pijnlijke momenten.” Opvallend was bijvoorbeeld dat Lang vorige week zaterdag, meteen na het 3-3 gelijkspel van PSV tegen NEC, een video likete van Ajax waarop spelers werden toegezongen door de fans voorafgaand aan het duel met Feyenoord.

Elfrink zag dat Lang na zijn kritiek ook geen bijval kreeg van trainer Peter Bosz, die het ongepast vond om te wijzen naar het publiek. “En achter de schermen zullen met een gesprekje hier of daar wat scherven gelijmd moeten worden. De clubleiding van PSV is daarbij aan zet.”

