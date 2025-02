Noa Lang krijgt ondanks magisch moment in minuut 66 een veeg uit de pan

Mario Been keek zaterdagavond met gemengde gevoelens naar . In de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1) opende Lang de score, maar viel vooral zijn doelpuntviering op. Ook zag Been een gebrek aan verdedigende arbeid bij de aanvaller.

Lang vierde zijn doelpunt door zijn wijsvinger voor de mond te doen. Na afloop van de wedstrijd vertelde hij dat zijn gebaar gericht was aan de supporters van PSV, die in zijn ogen onvoldoende achter de ploeg staan. Been reageert zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. “Dit gedrag is straks bepalend of je het wel of niet haalt. De speler is teleurgesteld – want ze moeten winnen van PSV – en de fans zijn ook teleurgesteld, want ze zien het allemaal uit de handen glippen. En dan ga jij je als voetballer nog eens tegen het publiek afzetten.”

Volgens Been moet Lang bij zichzelf te rade gaan. “Ik denk dat hij wat meer in de spiegel moet kijken en zich moet afvragen of hij zelf het maximale heeft gedaan om een resultaat te halen. Je zag gisteren veel spelers op vijftig of zestig procent lopen. Die denken dat dat in deze fase genoeg is, maar blijkbaar is dat niet zo.”

© ESPN. De pass van Noa Lang richting Guus Til.

Over het voetbaltalent van Lang is ‘helemaal geen discussie’, benadrukt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord. “Je kunt vraagtekens zetten bij het rendement, maar hij passeert zijn tegenstanders heel makkelijk. Aan alles kun je zien dat deze jongen gewoon heel goed kan voetballen. Zijn aannames, passeeracties, een voorzet met het mindere been: hij heeft gewoon alles wat een voetballer nodig heeft. Maar de andere dingen waar hij vaak mee bezig is, gaan ten koste van zijn voetbalvermogen.”

'Geweldige pass van Lang'

Bij ESPN wordt een compilatie getoond van de geslaagde acties van Lang, waaronder een prachtige pass richting Guus Til in minuut 66 aan de zijlijn van het veld. Been geniet: “Dit balletje, dit achteloze balletje, dit is van zó veel kwaliteit.” Tafelgast Kiki Musampa reageert: “Geweldig!” Been noemt de 1-0 van Lang ‘een absolute wereldgoal’, maar vindt zijn doelpuntviering jammer. “Wees gewoon blij dat je eindelijk op 1-0 komt, in plaats van dit gedrag te vertonen.”

© ESPN

Been toont ook een compilatie van momenten waarop Lang in zijn ogen te weinig inzet toonde bij het meeverdedigen, bijvoorbeeld bij het blokkeren van voorzetten. “Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Van zo’n type kan je dat vaak niet verwachten, maar zet eens druk op de bal! Bij de 1-1 liet hij Wessel Kuhn helemaal alleen achter en het kost je twee punten.”

