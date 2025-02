Woeste PSV-supporters roepen op tot vertrek Bosz

Peter Bosz krijgt flinke kritiek te verduren na het gelijkspel van PSV tegen Willem II (1-1). De trainer leek in de eerste helft onbedreigd op weg naar zijn tweede opeenvolgende landstitel, maar moet zich nu toch flinke zorgen gaan maken.

Van de vijf competitiewedstrijden in 2025 wist PSV er slechts één te winnen (3-2 tegen NAC Breda). De laatste keer dat PSV slechts een van de eerste vijf wedstrijden van een nieuw kalenderjaar won, was in 1980. Ajax heeft een achterstand van drie punten en een wedstrijd minder gespeeld. De regels van de KNVB schrijven voor dat de Amsterdammers formeel koploper worden, als ze zondagmiddag winnen op bezoek bij Fortuna Sittard. Ajax heeft weliswaar een minder goed doelsaldo, maar zou op basis van het lagere aantal verliespunten bovenaan komen.

Zover is het nog niet, maar het chagrijn is al groot bij PSV. Op sociale media concluderen meerdere supporters dat de magie van Bosz is uitgewerkt. Sommige fans vinden zelfs dat PSV na dit seizoen afscheid zou moeten nemen van Bosz, wiens contract doorloopt tot het eind van het seizoen 2025/26.

Nou dan kan Bosz beter vertrekken. Als je de selectie van PSV en Ajax vergelijkt heeft Stewart het fantastisch gedaan. — Tygo (@TygovanB) February 2, 2025

Bosz out. Het is uitgewerkt. Tactisch niet goed, teveel spelers uit vorm. #psvwil — WJ (@WJisthename) February 8, 2025

Kap er maar mee dit seizoen. Dit lijkt echt helemaal nergens meer op. Ik heb het al eerder gezegd. Bosz magie is uitgewerkt na 1,5 jaar zoals bij alle ploegen waar hij gewerkt heeft. Zakt als een kaartenhuis in elkaar en dit komt ook niet meer goed. #PSV — André van Homelen 🇨🇿 (@Dreeke84) February 8, 2025

Bosz zn arrogantie met zn b-ploeg afgestraft

Mentaal was PSV niet aanwezig

Lang in de zomer door verkopen. Die heeft geen respect voor de club.

In 2025 al bijna evenveel puntverlies dan heel 2023/24.... #psvwil — Jasper Bakker (@tendmex) February 8, 2025

De frisheid bij de meeste sterkhouders van voorheen (Schouten, Boscagli, Luuk, Lang, Saibari maar met name Bosz) is volledig weg. — Michiel Verkoulen (@Verkoulen) February 8, 2025

Bosz OUT!! Als je je elftal met zo een opdracht het veld instuurd. En zo een opstelling. Het Bosz effect treed weer op. Na 1,5 seizoen glijd altijd zn elftal weg. — Zetco (@Zetco3) February 8, 2025

Bosz!



Kap eens met die B teams.

Begin eens met een A team en ga erna wisselen!!!#PSVWIL — Ruud (@RVDV040) February 8, 2025

Bosz gaat hier opnieuw zwaar de fout in. Perisic linksback. Driouch rechtsbuiten. Nee hij brengt Kuhn die totaal niet het niveau heeft. #PSVwil — Tacticus (@PSVSince1992) February 8, 2025

@PSV dit PSV lijkt geen kampioen te willen worden. Luuk de Jong lijkt het tempo niet meer aan te kunnen. Spelers hebben geen werklust.

Het is in en in triest. Ik denk dat Bosz beter de handdoek in de ring moet gooien, want ze lijken niet meer voor hem te willen werken. — KNVB Observer VAR/REFEREE MISTAKES (@DodemontPaul) February 8, 2025

Kampioenschap is wel verspeeld zo. Bosz mag wat mij betreft einde seizoen vertrekken. Heel erg droevig dit. — Sibe (@SibeBartholome1) February 8, 2025

Het is onthutsend #psv te zien spelen. Geen duelkracht, vleugellam, onnauwkeurig. Bosz krijgt geen speler meer terug op het niveau van afgelopen jaar. Sommige spelers geen schim van zichzelf. Diep gefrustreerd. #psvwil — Wipama (@wipama.bsky.social) February 8, 2025 at 8:39 PM

De trainer haalt in elk geval niet het beste in de spelers naar boven. Collectief vormverlies. Daar is een trainer in mijn ogen medeverantwoordelijk voor. — Wipama (@wipama.bsky.social) February 8, 2025 at 8:47 PM