PSV blijft punten morsen in de Eredivisie, koppositie lonkt voor Ajax dankzij regels KNVB

In een van de Noord-Brabants derby's heeft PSV opnieuw duur puntverlies geleden. In het eigen Philips Stadion kwamen de Eindhovenaren tegen Willem II niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ajax kan morgen de koppositie al overnemen. Dat komt omdat het aantal verliespunten bepalender is in de stand op de ranglijst dan het doelsaldo.

Waar PSV al kwakkelend de koppositie probeert te behouden begon het ook niet al te flitsend aan de wedstrijd tegen provinciegenoot Willem II. De mannen van trainer Peter Maes, die jarenlang medewerker was van Philips, kwamen naar het stadion aan de PSV-laan met genoeg wil om te winnen.

De eerste helft was, op zijn zachtst gezegd, geen spektakel te noemen. PSV zocht geduldig naar een gaatje in de Willem II-verdediging, maar de Tilburgers vonden het wel prima om zo lang mogelijk de 0 te houden. Dat resulteerde in een Oudhollands potje afwachten en counteren. Dat resulteerde echter niet in grote kansen, er is slechts één schot geteld in de eerste 45 minuten.

Beide elftallen bewaarden alleen hun actie voor de tweede helft. Beide Peters hebben waarschijnlijk in de rust een kleine donderpreek gegeven, want de supporters op de tribune wilden wel wat meer actie zien. Dat kwam er uiteindelijk ook. Met name de debuterende Tyrell Malacia liet van zich horen. Met zijn snelheid aan de linkerkant is hij samen met Noa Lang een aardige tandem, daar gaat PSV veel plezier aan beleven de komende maanden.

Na een uurtje kwam Ivan Perisic in de ploeg voor de uiterst beroerd spelende Johan Bakayoko. De Kroaat drukte gelijk zijn stempel op de wedstrijd. Met een bekeken voorzet op Noa Lang gaf hij de vleugelflitser een serieuze kans, die liet hij ook niet onbenut. Vanaf een meter of tien mocht hij de voorzet van Perisic in een keer op het doel van Thomas Didillon-Hödl schieten, die had geen antwoord op zijn poeier.

Daarna was de wedstrijd los, bij zowel PSV als de bezoekers uit Tilburg. De Eindhovenaren durfden wat meer risico te nemen en de Willem II’ers gingen meer op zoek naar de gelijkmaker. Dat resulteerde in kansen voor beide ploegen. Aan Eindhovense kant was Noa Lang de gevaarlijkste, maar hij had ook een aantal vervelende onderonsjes met het PSV-publiek.

De in Capelle aan den IJssel geboren vleugelspeler is geen PSV’er, dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar dat hij en het PSV-publiek ook niet elkaars vrienden zijn, wordt ook steeds duidelijker. Na zijn goal maakte hij een ‘shh’-gebaar naar het publiek, dat deed hij een kwartier voor tijd opnieuw. Hij gaf een hoekschop weg, tot ongenoegen van het publiek. Maar het gebaartje van Lang, daar waren ze niet echt van gediend op de Oost-tribune. Daar zit de harde kern van PSV.

Als PSV supporter wordt je hier toch helemaal wild van. Je speelt een slechte pot,scoort en dan altijd maar dat ssst-vingertje alsof hij de god is waar niemand commentaar op mag geven. Bah! #psvwil pic.twitter.com/21XbxBtVp3 — 𝖔𝖑𝖑𝖎𝖊.𝕳 (@verinhetoosten) February 8, 2025

PSV mocht dan voorstaan, maar de fans op de tribune wilden meer. Maar waar de Eindhovenaren de laatste weken nog wel eens punten laten liggen, ging het tegen Willem II opnieuw mis. Wessel Kuhn kwam in de ploeg voor Tyrell Malacia, maar de jongeling ging aardig in de fout. In een duel met Mickael Tirpan schatte hij de bal helemaal verkeerd in en kon de Turk alleen op het PSV-doel af. Hij liet zijn kans niet onbenut en liet het uitverkochte uitvak ontploffen.

In een hele spannende slotfase gebeurde er uiteindelijk niets meer. De Eindhovenaren probeerden met man en macht te zoeken naar een driepunter, maar de Tricolores wisten toch vast te houden aan de 1-1 stand.

Nieuwe regel KNVB

Normaal gesproken kijken voetballiefhebbers op de ranglijst naar het aantal punten en daarna naar het doelsaldo als het gaat om de positie op de ranglijst, maar dat is nu niet meer het geval. Het aantal verliespunten gaat boven het doelsaldo, waardoor Ajax morgen al met een winstpartij bij Fortuna Sittard de koppositie kan overnemen. Ajax heeft op dit moment drie punten minder dan PSV, maar twee wedstrijden minder gespeeld.