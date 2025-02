Noa Lang loopt helemaal leeg over PSV-publiek: 'Blijkbaar zijn ze zo'

is niet blij met de wijze waarop de spelers van PSV worden bejegend door het publiek. De aanvaller vindt dat de supporters in het Philips Stadion niet voldoende achter de spelers staan. PSV heeft de fans juist nodig vanwege de vormcrisis, maar heeft volgens Lang te maken met een ‘heel negatief publiek’.

Lang maakte zaterdagavond een fraai doelpunt tegen Willem II (1-1) en plaatste daarna zijn wijsvinger voor de mond. Enkele minuten later deed hij dat weer. Dat tweede ‘sssh’-gebaar was een reactie op het gefluit dat klonk toen Lang werd uitgejouwd na het weggeven van een corner.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met ESPN wil Lang aanvankelijk niet vertellen waarom hij het gebaar maakte. “Dat hoef ik niet te vertellen, nee.” Daarna doet hij het toch. “Ik vind dat je je ploeg moet steunen. We hebben het gewoon even zwaar. Van wat zij doen, gaan we niet per se beter spelen. Die wisselwerking moet er zijn, maar is er totaal niet. Dat vind ik jammer. Ze hebben altijd mensen die ze zien als de gebeten hond. Jammer. Blijkbaar werkt het zo. Natuurlijk spelen we op het moment niet goed, maar dan heb je het publiek nodig.”

LEES OOK: Lang irriteert harde kern van PSV na prachtig doelpunt: 'Ze waarderen dit niet'

“Het is vaak ook zo dat we goed spelen, maar dan horen we het publiek niet. Die wisselwerking moet er zijn”, vindt Lang. “We hebben anderhalf jaar goed gespeeld en het is nu anderhalve maand kut. Dan hebben we ze nodig, maar dan is het heel negatief. Ik geef een corner weg en dan gaan ze meteen fluiten. Blijkbaar hoort dat bij deze fans. Ik vind het heel jammer. Het is iets wat in het team leeft. Ik vind dat wij meer krediet verdienen dan dat negatieve elke keer. Ik vind het belachelijk en dat vindt heel het team denk ik. Blijkbaar kunnen zij beter voetballen dan wij. Het is een heel negatief publiek.”

© Imago

De buitenspeler van PSV beaamt dat zijn ploeg niet goed voor de dag kwam tegen Willem II. “We hebben totaal geen grip op de wedstrijd gehad, waren slordig in balbezit en maakten veel fouten. We creëerden niet zoveel. Ik denk dat we in een te laag tempo speelden. Het is een beetje de fase waarin we zitten. Het lijkt alsof iedereen pap in de benen heeft. Ik weet niet wat het is.” Over zijn eigen doelpunt zegt hij: “Hij zat er goed in. Het was een wedstrijd die zo’n doelpunt nodig had. Dan moet je het vasthouden of die tweede goal maken. Het mocht niet zo zijn.”

Bosz wijst niet naar publiek

Trainer Peter Bosz schaart zich niet achter de opmerkingen van Lang. "We moeten vandaag naar onszelf kijken en niet naar onze fans. Die hebben niet gespeeld zoals wij hebben gespeeld. Wij hebben het vandaag niet goed gedaan. Ik ga niet naar het publiek wijzen", zegt de oefenmeester.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

Noa Lang haalt vernietigend uit naar PSV-fans:



"Blijkbaar werken deze fans zo. Wij verdienen meer krediet." 🤨#psvwil — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Werk aan de winkel voor PSV en Stewart: zeven aflopende contracten, waaronder meerdere sterkhouders

De winterse transferwindow is achter de rug, maar daarmee is het werk voor PSV-directeur Earnest Stewart nog lang niet gedaan.