Speler van PSV voelt zich schuldig en meldt zich in supportershome

Wessel Kuhn is na de wedstrijd tussen PSV en Willem II (1-1) naar het supportershome gegaan, weet journalist Rik Elfrink. De achttienjarige verdediger beleefde een ongelukkige invalbeurt en was betrokken bij het late tegendoelpunt.

Kuhn viel in de 78ste minuut in voor Tyrell Malacia en maakte zijn eerste minuten in de Eredivisie. Het werd een debuut om snel te vergeten. In de 83ste minuut dekte Kuhn aan de verkeerde kant bij Mickaël Tirpan, die bij hem kon weglopen en de 1-1 binnenschoot. De schuldbewuste Kuhn ging na het duel in gesprek met supporters.

Artikel gaat verder onder video

“Wessel Kuhn is gisteravond in het supportershome van PSV geweest, na de 1-1 tegen Willem II. Daarmee heeft hij - ondanks zijn fout - veel goodwill gekweekt en hij kreeg steun van de aanwezige supporters”, schrijft Elfrink op X. Collega-journalist Leon ten Voorde reageert: “Hij wordt door Noa Lang in die problemen gebracht. Natuurlijk doet hij alles verkeerd, maar een international laat een jochie verzuipen.”

LEES OOK: Woeste PSV-supporters roepen op tot vertrek Bosz

Volgens Elfrink had Lang kramp, waardoor hij niet meeliep naar achteren. De rol van de buitenspeler bij de 1-1 werd zondagochtend ook belicht bij Goedemorgen Eredivisie. Mario Been stelde: “Bij de 1-1 liet hij Kuhn helemaal alleen achter en het kost je twee punten.”

De 18-jarige Wessel Kuhn is gisteravond in het supportershome van PSV geweest, na de 1-1 tegen Willem II. Daarmee heeft hij - ondanks zijn fout - veel goodwill gekweekt en hij kreeg steun van de aanwezige supporters. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang krijgt ondanks magisch moment in minuut 66 een veeg uit de pan

Mario Been keek zaterdagavond met gemengde gevoelens naar PSV-aanvaller Noa Lang.