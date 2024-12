ESPN-analist verketterd om bizarre uitspraak over Johan Bakayoko: ‘Schaam je kapot’

Danny Koevermans heeft vrijdagavond veel onbegrip gewekt in de rust van PSV - FC Twente. De oud-voetballer en analist wuifde een overduidelijke overtreding van op Michal Sadílek aanvankelijk weg, hetgeen hem online op veel kritiek kwam te staan.

FC Twente claimde in de slotfase van de eerste helft bij een 2-1 achterstand tevergeefs een strafschop. Na een afgeslagen hoekschop duwde Bakayoko Sadílek opzichtig in de rug, maar scheidsrechter Sander van der Eijk wilde niets weten van een overtreding en werd ook niet gecorrigeerd door de videoscheidsrechter.

Koevermans, oud-spits van onder meer PSV en tegenwoordig scheidsrechter bij de amateurs, bagatelliseerde het moment in de rust aanvankelijk bij ESPN. “Dit is nooit een penalty. Wat je wel ziet: andersom zou dit aan het einde van de wedstrijd wel een vrije trap zijn. Als dit op het middenveld gebeurt, dan fluiten ze over het algemeen. Maar dat hier geen penalty voor wordt gegeven, snap ik ook.”

Koevermans werd vervolgens op X overladen met negatieve reacties. Eén kijker richtte zich specifiek tot ESPN: “Kunnen jullie stoppen met Danny Koevermans? Als scheidsrechter roepen dat dit geen penalty is?! De meest overduidelijke dit hele Eredivisie-seizoen”, klonk het. Een ander reageerde met: “Zou Koevermans bij PSV hebben gespeeld? Lekker objectief.” Een andere reactie luidde: “Koevermans verspeelt hiermee zijn geloofwaardigheid als objectieve analist.”

Vervolgens, vlak voor het begin van de tweede helft, draaide Koevermans alsnog bij. “Ik heb het nu ook een paar keek teruggekeken. Ik was voor de reclame heel stellig en vond het geen penalty. Maar hij zoekt wel inderdaad… Hij kijkt niet eens… Ja…”