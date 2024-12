Noa Lang draait volledig door bij PSV - FC Twente

Ontzettend grote ergernis bij om scheidsrechter Sander van der Eijk, vrijdagavond tijdens het thuisduel van PSV met FC Twente. De linksbuiten van PSV was in de openingsfase overduidelijk niet blij met de arbiter en maakte meerdere wegwerpgebaren.

Lang zette in de zevende minuut van de wedstrijd een dribbel in vanaf de linkerflank. De aanvaller versnelde voorbij twee tegenstanders en werd vervolgens een halt toegeroepen door Sem Steijn. Lang ging daarbij naar de grond, maar Van der Eijk liet doorspelen.

Lang maakte meteen veel misbaar. Hij bleef theatraal op de grond liggen, zwaaide met zijn armen en keek verongelijkt om zich heen.

Vervolgens stond Lang weer op, omdat FC Twente kon counteren. Veertig seconden nadat Lang tevergeefs een vrije trap claimde, reageerde hij opnieuw boos richting Van der Eijk.

Drie minuten later was Lang opnieuw woedend op Van der Eijk. Ditmaal omdat de scheidsrechter geen hoekschop toekende aan PSV, waar dat wel terecht was geweest.

Opmerkelijk was dat Van der Eijk geen gele kaart toonde aan Lang, ondanks dat de PSV’er opzichtig protesteerde. “Noa Lang is een beetje klaar met Van der Eijk. En we zijn net tien minuten onderweg. Het is dat Van der Eijk niet pietluttig is en voor deze wijze van protesteren geen geel geeft”, becommentarieerde Sjors Blaauw de woede-uitbarsting van Lang bij ESPN.