Wim Kieft sneert plotseling naar Noa Lang: 'Hij zegt niet bang te zijn'

Wim Kieft vindt dat maar weinig laat zien sinds dat hij is teruggekeerd van zijn zware blessure. De aanvaller van PSV was vorig seizoen langdurig geblesseerd en is inmiddels weer basisspeler in Eindhoven. Hij heeft Kieft nog niet kunnen imponeren.

In de wekelijkse column van Kieft voor De Telegraaf vergelijkt hij ditmaal twee spelers van PSV. Guus Til en Lang. Kieft ziet dat Lang een betere voetballer is, maar Til een voetballer is waar een trainer als Peter Bosz altijd op kan rekenen: "Als trainer heb je iemand als Til er echter graag bij omdat je weet wat je aan hem hebt. Hij maakt niet iedere wedstrijd het verschil, maar hij levert altijd arbeid, ook als hij een keer niet goed speelt", schrijft Kieft op over de aanvallende middenvelder van PSV.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier het liveverslag van het duel tussen PSV en FC Twente

Lang is volgens Kieft een speler die veel prijkt met zijn kwaliteiten, maar het niet altijd laat zien: "Hij heeft misschien meer kwaliteiten, zegt niet bang te zijn en ook in een WK-finale zijn acties gewoon te maken, maar vooralsnog zien we maar weinig van hem sinds hij is teruggekeerd na zijn blessure", oordeelt Kieft.

Lang kwam dit seizoen elf wedstrijden in actie in de Eredivisie. In die elf duels scoorde de linksbuiten twee keer en gaf hij tot nog toe vier assists.