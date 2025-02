Opmerkelijke taferelen: Hans Kraay junior doet 'hele rare suggestie', Peter Bosz weet niet wat hij hoort

Hans Kraay junior heeft vrijdagmiddag op de persconferentie van Peter Bosz voor nogal wat verbazing gezorgd. De verslaggever van ESPN vroeg zich af of het voor de PSV-trainer een optie is om in het hart van de verdediging te posteren. Bosz moest uiteraard lachen om de ‘hele rare suggestie’ van Kraay jr.

PSV haalde Perisic in september naar Eindhoven. Daardoor was hij niet speelgerechtigd voor de competitiefase van de Champions League, maar in de Eredivisie en KNVB-beker deed Bosz maar wat graag een beroep op de Kroaat. Niet meer dan logisch schreef PSV hem onlangs in voor de knock-outfase van de Champions League en in de heenwedstrijd tegen Juventus in de tussenronde was hij meteen belangrijk. Hij schoot in de tweede helft de 1-1 tegen de touwen, al kon hij uiteindelijk niet voorkomen dat Juventus met 2-1 zou winnen.

Perisic heeft sinds zijn komst naar PSV al als links- én rechtsbuiten geopereerd. Eerder in zijn loopbaan speelde hij ook weleens als vleugelverdediger, al was dat dan vaak in een systeem met vijf verdedigers. Centraal achterin heeft de Kroaat nog niet gestaan, maar Kraay jr. vond het desondanks geen gekke gedachte om Bosz te vragen hoe hij erover denkt om Perisic in het hart van de defensie neer te zetten. “Over Boscagli gesproken… Je kunt wel een beetje stabiliteit en rust in je achterhoede gebruiken. De afgelopen tijd gaat het vaak over Perisic, die kan overal spelen. Is dát ergens in je hoofd een optie als het met Boscagli wat langer duurt? Perisic naast Flamingo?”, zo klonk de vraag van Kraay jr. aan Bosz.

Er volgde een korte stilte, alvorens Bosz met een veelzeggend antwoord kwam. “Nu begin ik nerveus te worden”, zo reageerde de oefenmeester cynisch. Hij werd eerder tijdens zijn persconferentie gevraagd of hij nerveus wordt van Ajax, dat afgelopen weekeinde de koppositie veroverde. Ajax en PSV hebben momenteel evenveel punten, maar de Amsterdammers moeten nog een wedstrijd inhalen. De prestaties van Ajax zorgen echter niet voor nervositeit bij Bosz. Kraay jr. zijn suggestie daarentegen… “Dit vind ik een hele rare suggestie. Ik ga mijn links- of rechtsbuiten niet centraal in de verdediging zetten. Als jij nog zou zeggen: ga je hem links- of rechtsback zetten? Dan is het wat anders. Jij vroeg of ik nerveus van Ajax werd. Dat niet, maar wel van jouw opmerking nu”, zo grapte Bosz.

Geblesseerden bij PSV

De personele problemen in de selectie van PSV vormden natuurlijk de aanleiding voor de vraag van Kraay jr. Bosz kan inmiddels al twee weken geen beroep doen op Olivier Boscagli. De Fransman moest de competitieduels met NEC en Willem II én het treffen met Juventus in de Champions League aan zich voorbij laten gaan en ontbreekt ook zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Hij is niet de enige die Bosz moet missen. Naast Boscagli zijn ook Ricardo Pepi, Malik Tillman, Sergiño Dest en Rick Karsdorp niet van de partij.

