Eindhovens Dagblad komt met update over Dest, duidelijkheid over mogelijke rentree

Peter Bosz kan voorlopig nog niet beschikken over . Volgens het Eindhovens Dagblad stond de Amerikaanse vleugelverdediger van PSV vorige maand stil in zijn revalidatie, waardoor een rentree in het shirt van de Eindhovenaren langer op zich laat wachten.

Dest was vorig seizoen één van de grote uitblinkers bij PSV, maar raakte in april geblesseerd tijdens een training. Dest scheurde zijn kruisband af en miste onder meer het slotstuk van de Eredivisie én de Copa América. In oktober liet de Amerikaan nog weten dat hij rekening hield met een rentree in februari, maar dat wordt nu iets uitgesteld.

De rechtsback, die ook als linksback uit de voeten kan, zit aan het einde van zijn lange revalidatieproces. De 24-jarige Amerikaans international reisde deze week met PSV mee naar Italië, maar was nog geen onderdeel van de selectie. Dest was mee om een laatste medische check uit te laten voeren in Bologna.

Dest heeft nog enkele weken nodig

Het Eindhovens Dagblad stelt dat Dest nog een week of drie à vier nodig heeft om tijdens een officiële wedstrijd in actie te komen. "Daarmee is hij ietsje later terug dan voor de winterstop gehoopt, al was het heel ambitieus gedacht dat een rentree in januari mogelijk was", schrijft de krant.

Volgens de regionale krant bleef de progressie juist in die maand achterwege en 'stagneerde' het lichaam van Dest. Inmiddels maakt de 33-voudig international van de Verenigde Staten weer grote stappen. Met de termijn die het ED noemt licht het in de lijn der verwachting dat Dest zijn rentree maakt op 8 maart in het thuisduel met sc Heerenveen, of een week later op bezoek bij RKC Waalwijk.

