Tegenvallende PSV'er krijgt advies: 'Geen pistool op zijn hoofd, maar hij moet weg'

was dinsdagavond medeverantwoordelijk voor het eerste tegendoelpunt van PSV tegen Juventus (2-1 verlies), maar zal zijn spel er niet op aanpassen. De middenvelder is op het hoogste niveau al vaker door de mand gevallen, maar krijgt toch advies om zo snel mogelijk te vertrekken uit Eindhoven.

Veerman zocht in de eerste helft tijdens Juventus - PSV de voetballende oplossing, waar, volgens de speler zelf, '95% van de voetballers de bal had weggeschoten'. Federico Gatti kon de bal oppikken en leverde uiteindelijk een assists af voor de fraaie volley van Weston McKennie. Veerman had na afloop geen spijt, iets waar Marco van Basten en Peter Bosz geen begrip voor konden opbrengen.

Artikel gaat verder onder video

In de Eredivisie etaleert de middenvelder van PSV zijn kwaliteiten bijna elke week, maar op een hoger niveau wil het niet altijd lukken voor Veerman. In wedstrijden met Oranje of Champions League-duels speelt de 26-jarige voetballer niet altijd naar behoren. "Misschien is dit ook wel zijn niveau", concludeert PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International. Dat is dan ook prima."

LEES OOK: 'Voor die spelers blijft de Champions League een speeltuin, neem een voorbeeld aan Perisic'

Volgens Timmer moet Veerman misschien juist een stap zetten om zijn niveau omhoog te schroeven. "Ik denk dat hij beter kan worden als hij PSV verlaat. Hij moet weg, hij moet naar een grotere competitie, waar iedere wedstrijd een heel moeilijke wedstrijd voor hem is. Dat hij zo kort op zijn donder wordt gezeten, dat hij geen tijd heeft om rustig zijn prachtige ballen te geven. Ik denk dat hij het kan." De middenvelder van PSV zou ook niet gelijk in de top moeten gaan spelen. "Daarvoor zou hij een tussenstap moeten maken. Wij hoeven Veerman niet te dwingen met een pistool op zijn hoofd (om te vertrekken, red.), maar hij zal elke wedstrijd onder maximale druk moeten presteren."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Matchwinner Juventus door het stof na zege op PSV: 'Ik bied mijn excuses aan'

Samuel Mbangula maakte dinsdagavond het winnende doelpunt voor Juventus tegen PSV, maar de blijdschap is ver te zoeken bij de aanvaller,