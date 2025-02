Peter Bosz vond recente Eredivisiewedstrijd 'veel zwaarder' dan Juve-uit

Peter Bosz was na afloop van Juventus - PSV (2-1) redelijk te spreken over het optreden van zijn ploeg. Na afloop vergelijk de trainer het duel met het recente gelijkspel tegen Willem II in eigen huis; Bosz vond dat een 'veel zwaardere wedstrijd'.

PSV verloor dan wel in Turijn, maar presenteerde zich op een goede manier. De Eindhovenaren voetbalden vrij sterk en waren in grote delen van de tweede helft de betere ploeg. Na afloop wordt er gesproken over het drukke speelschema, en of dat nog effect gehad op de wedstrijd van dinsdag. Bosz komt dan met een opvallende quote. "Ik denk dat die wedstrijd tegen Willem II veel zwaarder was dan die wedstrijd van vandaag, al stond ik zelf niet op het veld."

"Dat klinkt misschien raar, maar een wedstrijd waarin het niet loopt zoals je wil en waarin je weinig succesbeleving hebt, is vaak veel zwaarder dan dit soort wedstrijden waar je met elkaar aan het knokken bent. Als je ziet dat je dingen samen oplost, dan voel je de vermoeidheid veel minder." Het elftal van Bosz leverde strijd tot de laatste minuten, waarin het wel de 2-1 van Samuel Mbangula om de oren kreeg.

Felle Veerman

De oefenmeester gaf ook nog een reactie op het interview van Joey Veerman, waarin de middenvelder gedecideerd aangaf zijn speelstijl niet te zullen gaan aanpassen. Veerman zocht de voetballende oplossing vlak voor de 1-0, maar leverde de bal in bij Federico Gatti, die uiteindelijk een assist gaf voor het doelpunt. "Die ballen moet hij niet meer spelen", vindt Bosz. "Dat weet hij zelf ook wel. Maar Joey is bij uitstek een voetballer en dat moet hij ook blijven doen. Hij brengt ons ook aan het voetballen. Ik vond hem een goede wedstrijd spelen."

