Valentijn Driessen doet voorspelling en weet waar de toekomst van Noa Lang ligt

Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat na dit seizoen geen speler meer is van PSV. De club uit Eindhoven telde in de zomer van 2023 een hoop geld neer voor de komst van de vleugelaanvaller en haalde in eerste instantie veel plezier uit zijn aanwezigheid, maar het huwelijk is tot op heden geen groot succes te noemen. Lang worstelt met zijn fitheid en ligt op ramkoers met zijn eigen supporters. Driessen verwacht dan ook dat de aanvaller na de zomer niet meer in het Philips Stadion te bewonderen is.

Noa Lang verruilde Ajax in de zomer van 2021 definitief voor Club Brugge, nadat hij er al een jaar op huurbasis had gespeeld. De dribbelaar maakte veel indruk in België en had niet heel veel tijd nodig om uit te groeien tot een van de beste spelers in de Jupiler Pro League. Lang hoopte zijn goede periode in België te verzilveren met een transfer naar een Europese topcompetitie, maar in plaats daarvan keerde hij in de zomer van 2023 bij PSV terug op de Nederlandse velden. Hij bezorgde PSV in zijn eerste officiële wedstrijd meteen de Johan Cruijff Schaal, maar zou door blessureleed slechts een beperkt aandeel hebben in de landstitel.

Lang worstelt ook dit seizoen met zijn fitheid en heeft sinds een paar weken een nieuw probleem: zijn verstandhouding met de supporters van PSV. De aanvaller liet na afloop van het uitduel met PEC Zwolle op 18 januari al duidelijk merken niet blij te zijn met de eigen aanhang en deed er zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II nog een paar schepjes bovenop. Met meerdere vingergebaartjes maakte Lang zijn eigen supporters duidelijk niet gediend te zijn van hun kritiek. Driessen heeft er met verbazing naar zitten kijken. “De aanvaringen met supporters van z’n werkgevers zijn structureel van aard. Of het bij Club Brugge was of nu bij PSV. Het geeft aan dat hij ondanks zijn 25 jaar nog steeds moet groeien als persoonlijkheid, waarbij hij zijn gekwetste ego in alle gevallen opzij moet kunnen zetten”, zo schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

De verslaggever is van mening dat Lang met zijn houding niet alleen zichzelf, maar ook zijn ploeg in de weg zit. “Hoe vijandig Lang zich nu opstelt naar de PSV-fans is niet in zijn belang en daarom ook niet in het belang van het steeds verder wegzakkende PSV. Met zijn knappe doelpunt nam Lang zijn ploeg tegen Willem II aanvankelijk op sleeptouw om direct daarna meer energie in de reacties van het publiek te steken dan in de zege. Terwijl het resultaat voor alles gaat”, zo schrijft Driessen, die zag dat het niet voor het eerst sinds de jaarwisseling niet boterde tussen Lang en de supporters van PSV. “Nu Lang na het verlies bij PEC Zwolle op 18 januari opnieuw de confrontatie met de PSV-fans aanging, is het geen gewaagde stelling dat de linksbuiten zijn langste tijd in Eindhoven heeft gehad. Na de zomer is hij geen speler meer van PSV”, zo voorspelt Driessen.

Napoli

Lang had tijdens de voorbije transferwindow al een nieuw avontuur aan kunnen gaan. De aanvaller werd in de laatste week plots in verband gebracht met een overstap naar Napoli. De Italianen waren op zoek naar een nieuwe linksbuiten en meldden zich met een bod in Eindhoven, maar PSV was niet bereid mee te werken aan een vertrek van z’n nummer 10. Lang heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2028.

