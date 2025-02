'Voor die spelers blijft de Champions League een speeltuin, neem een voorbeeld aan Perisic'

Bij PSV zal men niet tevreden zijn met resultaat tegen Juventus (2-1), maar de Eindhovenaren kwamen in Turijn wel goed voor de dag. Na afloop waren er veel complimenten voor , die scoorde én een puike prestatie afleverde.

"De 1-1 van Ivan Perisic zal ook vandaag nog worden teruggekeken door voetbalfans uit heel Europa. In drie seconden van voorbereiding en afronding perste hij in Turijn alles samen wat bij internationaal topvoetbal hoort", begint Maarten Wijffels met zijn lofzang in het Algemeen Dagblad.

Toch was niet alleen het fraaie doelpunt van de Kroaat, die Lloyd Kelly in de 56e minuut voor schut zette, reden om hem complimenten te geven. "Wie verder kijkt dan alleen het scorebord, genoot op zo'n avond in de Champions League ook van de teamspeler Perisic. Hij was eindelijk speelgerechtigd in Europa, was een steun voor een jonge ploeggenoot die afgelopen september nog verschrompelde op hetzelfde podium." In de competitiefase verloor PSV al met 3-1 van De Oude Dame. "Richard Ledezma werd toen tegen Juventus constant geconfronteerd met twee tegenstanders, omdat de Italianen PSV aan flarden speelden op de rechterflank. Perisic liet dat dit keer niet gebeuren. Hij sprintte wel eens dertig meter terug om een gat te dichten en maakte soms een professionele overtreding."

Perisic stond vooral symbool voor het verschil tussen topniveau en Eredivisieniveau, vindt Wijffels. "Dat hij al 36 jaar is, was Perisic geen moment aan te zien. Wél dat hij 140 caps en een WK-finale aan ervaring meebrengt. Die (geestelijke) bagage heeft geen enkele ploeggenoot in Eindhoven. Maar dan nog is het verschil op zo’n avond té groot met sommige andere PSV’ers die óók international zijn voor een land. En dat begint al met het verschil in belevingswereld." Waar de Champions League voor de Kroaat een 'jachtterrein' wordt genoemd, kan dat niet gezegd worden over twee andere spelers van PSV, die wat meer door de mand vielen. "Voor spelers als Joey Veerman (26) of Johan Bakayoko (21) blijft de CL vooral een speeltuin. Van Veerman weet iedereen na zo’n avond topvoetbal weer hoe hij zijn keuzes maakt in het heetst van de strijd." En dat Bakayoko zichzelf bij Liverpool ziet spelen, past niet bij de vrijblijvendheid van zijn invalbeurt dinsdag.

Wijffels is zeer benieuwd naar de komende transferzomer van PSV. Earnest Stewart en zijn team zullen proberen om flink geld te vangen voor enkele spelers, terwijl andere selectieleden mogelijk moeten worden doorgeselecteerd. De sleutelspeler van dinsdagavond zou echter zomaar eens kunnen vertrekken. "Peter Bosz ziet Perisic sowieso nog graag een jaar blijven. Hij heeft het zelf naar zijn zin, maar schijnt wel de stille ambitie te hebben om nog eens in Spanje te spelen. La Liga is de enige topcompetitie in Europa waar hij nog niet is geweest."

