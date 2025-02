Italiaanse media dolblij na 'vuile overwinning' Juventus, één PSV-speler springt in het oog

De Italiaanse media zijn erg tevreden met de overwinning van Juventus op PSV (2-1). De Oude Dame overtuigde amper dinsdagavond, maar zorgde er wel voor dat de ploeg uit Turijn met een voordeel afreist naar Eindhoven volgende week.

PSV speelde in Turijn naar behoren en was in bepaalde fases zelfs beter dan de Italiaanse opponent. Een fraaie volley van Weston McKennie werd door een knappe actie van Ivan Perisic in de tweede helft geneutraliseerd, waarna een overwinning voor de Eindhovenaren mogelijk leek. Samuel Mbangula dompelde de ploeg van Peter Bosz echter in rouw met een doelpunt in de 82e minuut.

Bij La Gazzetta dello Sport wordt er vooral gerept over de manier van winnen van Juventus. De ploeg van Thiago Motta maakt een moeilijk seizoen door, maar gaat nu ook mindere wedstrijden winnen. "Juventus neemt toe in kwaliteit: de ploeg wint nu ook 'vuile' wedstrijden'. Motta begrijpt dat vermaak belangrijk is bij deze club, maar winnen is nog veel belangrijker. In Eindhoven zal het afzien worden, maar de treffer van Mbangula is zeer belangrijk."

"Iedereen die dacht dat dit een makkelijke wedstrijd (voor Juventus, red.) zou worden, had de tegenstander onderschat. PSV is tegenwoordige geen Europese gigant meer, maar het beschikt wel over een tactisch sterke organisatie en een aantal goede spelers." Doelpuntenmaker Perisic, die eerder in de Serie A voor onder andere Internazionale speelde, krijgt een extra compliment. "Hij maakt op 36-jarige leeftijd nog steeds het verschil. PSV werd met moeite verslagen: het was misschien onverdiend, maar wel heel belangrijk. Motta lijkt steeds meer een resultaattrainer te worden."

'Ex-Ajacied excelleert'

Ook bij Tuttosport is er reden voor feest. "Juve boekte een cruciale overwinning in het Allianz Stadium. PSV speelde goed, maar het doelpunt van Perisic was niet genoeg." Oud-Ajacied Chico Conceiçao speelde daar een belangrijke rol in: hij leverde de voorzet waar via Walter Benitez de 2-1 uit volgde. "Op Champions League-avonden excelleert Chico en Mbangula was er als de kippen bij om de magere redding van Benitez om te zetten in een doelpunt. Motta kan lachen en Juve mag dromen van de volgende ronde."

Bij Corriere dello Sport is men ook blij voor de trainer, die de laatste weken onder druk stond. "Motta is dolgelukkig: hij vliegt over acht dagen met een klein voordeel naar Nederland. De Amerikaan (McKennie, red.) scoorde een prachtig doelpunt en brak het net in tweeën, Mbangula besliste de wedstrijd. Perisic' eerste doelpunt in de Champions League bleek voor niks."

