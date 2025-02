Mauro en Schouten komen met compleet andere conclusie na Juventus-uit

PSV deed dinsdagavond niet veel onder voor Juventus, maar moest uiteindelijk wel genoegen nemen met een kleine verliespartij (2-1). Opvallenderwijs trekken en een compleet andere conclusie na dit Champions League-duel.

PSV speelde in Turijn naar behoren en was in bepaalde fases zelfs beter dan de Italiaanse opponent. Een fraaie volley van Weston McKennie werd door een knappe actie van Ivan Perisic in de tweede helft geneutraliseerd, waarna een overwinning voor de Eindhovenaren mogelijk leek. Samuel Mbangula dompelde de ploeg van Peter Bosz echter in rouw met een doelpunt in de 82e minuut.

Schouten baalt na afloop flink van deze late 'tik op de neus', zo laat hij weten op de persconferentie. "Eigenlijk zijn de gevoelens gewoon niet goed bij mij. Je verliest hier wel, al valt 2-1 natuurlijk mee. Maar je wilt een resultaat boeken." Volgens de middenvelder annex centrale verdediger viel er meer te halen in het Juventus Stadium. "Vooral in de tweede helft. Ik denk dat we toen beter voor de dag kwamen en dat er meer in zat."

Mauro trekt echter een volledig andere conclusie na de verliespartij in Italië. De linksback wordt bij ESPN gevraagd hoe de sfeer in de kleedkamer vlak na de wedstrijd is. Mauro begint dan te lachen. "Niet zo slecht. Dit is niet echt een slecht resultaat voor ons. We hebben nog een tweede wedstrijd in eigen huis. We geloven in onze eigen ploeg en de kwaliteiten die we bezitten." Volgens de Braziliaan is dit tweeluik allesbehalve gespeeld. "We moeten blijven geloven in de volgende ronde en staan slechts één doelpunt achter. We zijn niet echt teleurgesteld over het resultaat."

