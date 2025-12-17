Live voetbal

‘Juventus volgt situatie Timber op de voet’

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 december 2025, 15:12

Juventus is een van de clubs met interesse voor Quinten Timber, zo meldt Tuttosport. De Italiaanse recordkampioen wil graag een extra middenvelder aan de selectie toevoegen en de middenvelder van Feyenoord geldt door zijn aflopende contract als interessante optie.

Timber beschikt momenteel over een aflopend contract bij Feyenoord en het lijkt er tot dusver niet op dat hij dit gaat verlengen. De middenvelder sprak vorige week wel uit dat er nog altijd ‘positieve’ gesprekken plaatsvinden tussen zijn zaakwaarnemer en de clubleiding, maar een akkoord is er nog altijd niet. De afgelopen maanden werd Timber onder meer in verband gebracht met een stap naar Borussia Dortmund, Fenerbahçe en Napoli.

Artikel gaat verder onder video

Met Juventus lijkt de middenvelder er nog een optie bij te krijgen. De Italianen willen namelijk graag een extra middenvelder aan de selectie toevoegen en Timber is daar een van de opties voor. “Damien Comolli (voorzitter van Juventus, red.) moet nu kiezen welke weg hij inslaat: de snelweg nemen en de tol betalen; of juist de moeilijkere en onbekendere, goedkopere routes bewandelen en het risico nemen in de meest klassieke oplichtingstruc te trappen”, omschrijft Tuttosport het dilemma van Juventus. Timber valt met zijn aflopende contract onder de tweede optie.

De Nederlander is echter niet de enige naam op het lijstje van Juventus. De makkelijke en dure optie is Davide Frattesi van Internazionale, die mag vertrekken uit Milaan. Aan de andere kant kijkt De Oude Dame dus naar Timber, terwijl ook Xaver Schlager van RB Leipzig in beeld is. Ook de Oostenrijker is komende zomer transfervrij.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie krijgt ervan langs van Elshoff: 'In niets de toptrainer die we in hem zagen'

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Luciano Valente Ajax-uit

Grueter schrikt enorm van Regeer: 'Hij heeft Valente uit De Klassieker geschopt'

  • Gisteren, 19:08
  • Gisteren, 19:08
Micky van de Ven Tottenham Hotspur

Van de Ven doet boekje open over transfer naar Wolfsburg: 'Feyenoord, PSV en AZ waren ook geïnteresseerd'

  • Gisteren, 16:26
  • Gisteren, 16:26
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
14
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel