Juventus is een van de clubs met interesse voor , zo meldt Tuttosport. De Italiaanse recordkampioen wil graag een extra middenvelder aan de selectie toevoegen en de middenvelder van Feyenoord geldt door zijn aflopende contract als interessante optie.

Timber beschikt momenteel over een aflopend contract bij Feyenoord en het lijkt er tot dusver niet op dat hij dit gaat verlengen. De middenvelder sprak vorige week wel uit dat er nog altijd ‘positieve’ gesprekken plaatsvinden tussen zijn zaakwaarnemer en de clubleiding, maar een akkoord is er nog altijd niet. De afgelopen maanden werd Timber onder meer in verband gebracht met een stap naar Borussia Dortmund, Fenerbahçe en Napoli.

Met Juventus lijkt de middenvelder er nog een optie bij te krijgen. De Italianen willen namelijk graag een extra middenvelder aan de selectie toevoegen en Timber is daar een van de opties voor. “Damien Comolli (voorzitter van Juventus, red.) moet nu kiezen welke weg hij inslaat: de snelweg nemen en de tol betalen; of juist de moeilijkere en onbekendere, goedkopere routes bewandelen en het risico nemen in de meest klassieke oplichtingstruc te trappen”, omschrijft Tuttosport het dilemma van Juventus. Timber valt met zijn aflopende contract onder de tweede optie.

De Nederlander is echter niet de enige naam op het lijstje van Juventus. De makkelijke en dure optie is Davide Frattesi van Internazionale, die mag vertrekken uit Milaan. Aan de andere kant kijkt De Oude Dame dus naar Timber, terwijl ook Xaver Schlager van RB Leipzig in beeld is. Ook de Oostenrijker is komende zomer transfervrij.