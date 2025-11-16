Napoli is geïnteresseerd in Feyenoord-middenvelder . Dat melden Italiaanse media, waaronder CalcioNapoli24, zondag althans.

Feyenoord probeert al langere tijd het aflopende contract van middenvelder Timber te verlengen, maar is daar voorlopig niet in geslaagd. De kans bestaat daardoor dat de 24-jarige voetballer transfervrij de deur uitloopt in De Kuip, terwijl Feyenoord een paar jaar geleden een hoge transfersom van zo'n acht miljoen euro voor hem heeft neergelegd.

Het kan daarom een optie zijn voor Feyenoord om Timber in de winterstop te verkopen. In dat geval kan technisch directeur Dennis te Kloese nog een transfersom voor de geboren Utrechter ontvangen. Napoli is volgens Italiaanse media geïnteresseerd om Timber in januari over te nemen van Feyenoord.

De eerste contracten vanuit Napels zouden inmiddels zelfs al klaarstaan, waarmee de Italianen laten zien dat ze serieus geïnteresseerd zijn in de middenvelder.

De komende weken worden interessant om te volgen, aangezien Feyenoord er veel aan zal doen om het contract van Timber open te breken en te verlengen. Kiest Feyenoord ervoor om Timber te verkopen, dan verliest de club een sterkhouder terwijl het vecht om de landstitel in de Eredivisie.

Volgens FootballTransfers past Timber volgens de data uitstekend bij de club uit Italië. Napoli blijkt zelfs de ideale vervolgstap in de loopbaan van de controleur te zijn.