Feyenoord wordt op 22 januari a.s. tóch gesteund door een volle Kuip in het Europa League-duel met Sturm Graz. De UEFA had naar aanleiding van het vuurwerk dat bij het duel met Panathinaikos (3-1 winst) werd afgestoken besloten dat de Gerard Meijer-tribune voor straf leeg moest blijven in de eerstvolgende twee thuisduels, maar daar heeft Feyenoord met succes beroep tegen aangetekend.

In eerste instantie moesten de vakken Q, QQ, R, RR, S, T, TT, U, UU en X op last van de UEFA leeg blijven in de thuisduels met Celtic (27 november) én Sturm Graz. Die straf werd uitgesproken omdat Feyenoord nog een voorwaardelijke straf had openstaan naar aanleiding van vuurwerk bij het thuisduel met Bayern München (3-0 winst) van vorig seizoen.

De UEFA schrijft op de eigen site echter dat de initiële straf na het door Feyenoord aangetekende beroep is teruggebracht tot één wedstrijd, te weten die tegen Celtic. Wel wordt opnieuw een 'proeftijd' van twee jaar opgelegd: gaat het Feyenoord-publiek binnen die termijn opnieuw over de schreef, dan blijven de genoemde vakken in de eerstvolgende Europese wedstrijd alsnog leeg.

De vanwege het afsteken van vuurwerk opgelegde boete van 60.000 euro blijft ook in zijn geheel staan. Daarnaast is Feyenoord de Europese voetbalbond nog eens 28.000 euro verschuldigd omdat een aantal trappen bezet werd gehouden, wat eveneens tegen de UEFA-regels is.