Max Huiberts gaat na zijn eerder vandaag aangekondigde vertrek bij AZ 'onder geen beding' aan de slag bij Ajax en ook een dienstverband bij Feyenoord is 'geen optie', zo meldt De Telegraaf. Beide topclubs kunnen een ervaren technische man goed gebruiken, maar de ochtendkrant bezweert dat zij daarbij niet aan Huiberts hoeven te denken.

AZ maakte woensdagochtend tot veler verrassing bekend dat Huiberts zijn taken aan het einde van het huidige seizoen zal neerleggen. De 54-jarige directeur is dan ruim tien jaar in zijn huidige rol aan de club verbonden, maar geeft zelf aan dat het voor hem tijd is 'wat afstand te nemen van de voetbalwereld'. Ook hoopt Huiberts na de tropenjaren in Alkmaar wat 'terug te geven' aan zijn gezin.

De Telegraaf schrijft dat de aankondiging van Huiberts' vertrek 'als een donderslag bij heldere hemel' is binnengekomen in de top van de Eredivisie. "Voor sommigen lijkt het moment bijzonder omdat juist de grote rivaal Ajax vanwege de aankondiging eerder in de week van Alex Kroes dat hij zijn taken wil neerleggen na het ontslag van trainer John Heitinga, op zoek moet naar een nieuwe technisch directeur", schrijft de krant. Chef voetbal Valentijn Driessen opperde maandag bovendien dat Huiberts 'de ideale kandidaat' zou zijn om Kroes af te lossen in de Johan Cruijff ArenA.

Die vlieger gaat echter niet op, zo schrijft de krant: "Volgens ingewijden zal Huiberts onder geen beding naar Ajax vertrekken en zou hij zijn focus op een buitenlands avontuur hebben." Om die reden is een overstap naar Feyenoord, waar Dennis te Kloese de functie van algemeen én technisch directeur al lange tijd met elkaar combineert, voor Huiberts 'geen optie'.