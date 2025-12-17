Schok in Engeland: voetballer Ethan McLeod (21) overleden na auto-ongeluk

Ontzettend verdrietig nieuws uit Engeland, waar voetballer (21) dinsdagavond om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk. De speler van Macclesfield FC, een ploeg uit het zesde niveau, was op weg naar huis na een wedstrijd tegen Bedford Town.

Macclesfield bevestigt het tragische nieuws woensdag via de officiële kanalen. De voormalig jeugdspeler van Premier League-hekkensluiter Wolverhampton Wanderers raakte betrokken bij een auto-ongeluk op de M1, wat voor hem fatale gevolgen had.

“Met een zwaar hart en een overweldigend gevoel van onwerkelijkheid bevestigt Macclesfield FC het overlijden van de 21-jarige aanvaller Ethan McLeod. Ethan was een ongelooflijk getalenteerd en gerespecteerd lid van onze selectie, met een veelbelovende toekomst voor zich, maar bovenal maakte zijn aanstekelijke persoonlijkheid hem geliefd bij iedereen die hij ontmoette”, reageert de club uit de National League North.

Het verlies van de rechtsbuiten komt keihard aan binnen bij de nummer elf van de competitie: “Dit heeft onze hele club diep getroffen en geen woorden kunnen het immense verdriet en verlies beschrijven dat we nu voelen. De diepe littekens die zijn overlijden heeft achtergelaten, zullen ongetwijfeld nooit helen, maar één ding is zeker: zijn levendige nalatenschap zal nooit vervagen, hoeveel tijd er ook verstrijkt.”

McLeod verruilde Wolves in 2024 voor Rushall Olympic. Via Stourbridge FC belandde de Engelsman bij Macclesfield, waar hij drie duels voor speelde. Dinsdagavond kwam de aanvaller niet in actie.