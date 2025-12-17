Winston Bogarde wordt de nieuwe assistent-trainer van Suriname. De 55-jarige voormalig voetballer gaat samen met kersvers bondscoach Henk ten Cate strijden voor een plekje op het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Bogarde had in 2023 voor het laatst een functie in de voetballerij, als assistent van Patrick Kluivert bij het Turkse Adana Demirspor.

General manager Brian Tevreden maakt de komst van Bogarde naar de Natio bekend en reageert verheugd. “Na de aanstelling van Henk ten Cate als nieuwe bondscoach was het mijn eerstvolgende prioriteit om Winston Bogarde aan te stellen als nieuwe assistent”, zegt hij. “Ik ben blij dat we een assistent hebben kunnen toevoegen aan de begeleidingsstaf van de Natio, die veel ervaring heeft in het internationale topvoetbal en als speler actief is geweest op grote toernooien en belangrijke finales heeft gespeeld.”

Pikant vertrek bij Ajax

Bogarde heeft verschillende klussen als assistent-trainer achter zijn naam staan. Zijn meest recente was bij Adana Demirspor, waar hij – samen met Kluivert – na slechts vijf maanden alweer vertrok. Een jaar daarvoor moest Bogarde gedwongen vertrekken bij Ajax, waar hij het zelf niet mee eens was. De oud-voetballer werkte zeven jaar bij de Amsterdammers en maakte enkele goede jaren door als assistent van Erik ten Hag, maar kon na de komst van diens opvolger Alfred Schreuder vertrekken. “Ik heb alles gegeven voor de club en ben uit het niets bij het grofvuil gezet”, sprak Bogarde daar in 2023 over bij Rondo.

Als voetballer was de voormalig verdediger actief bij onder meer Chelsea, FC Barcelona, AC Milan, Ajax en Sparta Rotterdam. Bij Suriname mag Bogarde mogelijk binnenkort zijn neef Danilho Doekhi verwelkomen. De bond is na de komst van Ten Cate druk bezig met de naturalisatie van spelers, waaronder de verdediger van Union Berlin. Ook Crysencio Summerville en Joël Piroe worden in verband gebracht met Suriname.

In maart volgend jaar strijden Ten Cate en Bogarde voor een plekje op het WK 2026. De ploeg treft in de play-offs eerst Bolivia. Mocht dat duel worden gewonnen, staat een ontmoeting met Irak op de rol. Als Suriname zich via die weg plaatst voor het WK, belandt het in Groep I, samen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal.