Quinten Timber heeft het niet altijd makkelijk met de manier waarop het Feyenoord-publiek momenteel met hem omgaat. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en dat wordt hem niet in dank afgenomen door Het Legioen.
De situatie van Timber bij Feyenoord is veelbesproken. De middenvelder heeft nog een contract tot komende zomer en het lijkt er vooralsnog niet op dat hij dit op korte termijn gaat verlengen. Afgelopen weekend waren er spandoeken te zien in De Kuip voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle (6-1). De supporters eisten duidelijkheid van de sterkhouder. Toen hij in de wedstrijd een strafschop opeiste, klonk er ook een voorzichtig fluitconcert.
Timber begrijpt dat de supporters niet tevreden zijn met de situatie. “Ze laten hun emoties horen. Als mens is dat soms moeilijk en ik speel hier met alle liefde al drieënhalf jaar”, legt de Oranje-international uit op de persconferentie van woensdag. “Ik heb altijd hard gewerkt en het enige wat ik kan doen is dat blijven doen. Ik hoop dat ik daarmee gewaardeerd word.”
De afgelopen weken leek Timber de camera’s te vermijden, om te voorkomen dat hij over zijn contractsituatie moet praten. Daar uitte Robin van Persie zijn onvrede over. “Er zijn inderdaad minder interviews geweest van mij”, beaamt Timber. Toch is het volgens hem niet zo dat hij bewust de media heeft gemeden. “Ik was eerst aanvoerder en toen moest ik ieder weekend, maar dat is nu sowieso een stuk minder. Er zijn minder interviews geweest omdat het gevoel leefde dat het niet over voetbal zou gaan, maar vooral over de contractsituatie. Er zijn momenten geweest dat ik het wel wilde doen, maar niet gevraagd werd vanuit de pers.” Volgens hem was dat afgelopen weekend het geval.
Een vertrek bij Feyenoord is volgens Timber nog geen uitgemaakte zaak. De middenvelder legt namelijk uit dat er nog altijd gesprekken zijn met de clubleiding. “Die zijn ook nog steeds positief, anders zouden ze niet meer gaande zijn”, weet hij. Wat er uit de gesprekken gaat komen, durft hij niet te zeggen. “Daar moeten mijn zaakwaarnemers voor zorgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat goed doen, in goed overleg met Feyenoord. Hopelijk komen we tot een oplossing en komt er zo snel mogelijk duidelijkheid.”
Het is beschamend hoe de supporters met Timber omgaan. Ik denk dat hij diep in zijn hart daar niet meer wil zijn. Van persie, de supporters, te kloese, hij lijkt het niet naar zijn zin te hebben daar. Denk dat hij jaloers kijkt naar de situatie van Boscagli vorig jaar bij PSV. Die bleef gewoon staan, was een leider, kreeg de waardering van Bosz, de supporters en zijn medespelers. Pakte nog ff een kampioenschap mee bij zijn afscheid. En ging door de voordeur met alle respect naar de volgende uitdaging. Een goed voorbeeld voor feijenoord dat je niet hoeft te verzuren in het eindeloos onder druk zetten van een speler. Hopelijk brengt de aankomende kerstgedachten de ommekeer binnen feijenoord en haar supporters.
@FrankdeG ik denk dat jij veel kan. Maar denken is er niet een van.
