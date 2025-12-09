Feyenoord-supporters zijn boos op de club én kledingsponsor Castore na ontvangst van het 'Twaalfde shirt'. Het tricot blijkt in werkelijkheid een compleet andere kleur te hebben dan op de afbeeldingen die bij de lancering, afgelopen zomer, door de club werden gedeeld.

Op 1 augustus kondigde Feyenoord op de clubsite het zogeheten Twaalfde shirt aan. Het tricot werd omschreven als een 'ode aan Het Legioen' en kwam ook in samenspraak met de supporters tot stand. Het ontwerp werd namelijk door het publiek gekozen uit bijna vierduizend inzendingen van supporters en geldt dit seizoen officieel als vierde tenue. Fans konden het shirt vanaf 1 augustus tegen een prijs van 99,95 euro bestellen, vanaf 12 december zou het dan daadwerkelijk worden geleverd.

Artikel gaat verder onder video

Een supporter blijkt het shirt echter al drie dagen eerder te hebben ontvangen. Het shirt blijkt in de praktijk totaal anders van kleur dan op de advertenties te zien was. Ook het subtiele patroon van de letter F en het cijfer 12 blijkt in werkelijkheid een stuk duidelijker zichtbaar te zijn. "Lekker man Feyenoord en Castore. Beetje supporters oplichten", schrijft de ontvanger van het shirt dan ook.

Er blijken meer fans te zijn die het shirt nú al in huis hebben. "Shirt net ontvangen en ik moest echt bijna janken van teleurstelling", schrijft iemand in de reacties op bovengenoemde tweet. "Wat een schande. Lijkt een AliExpress shirt", schrijft een ander. "Lijkt wel of dat shirt al 100.000 keer gewassen is", reageert weer een andere supporter.