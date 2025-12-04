Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo’n achttien miljoen euro voor de komst van en , maar beide aanvallers komen nog nauwelijks aan spelen toe. Volgens clubwatcher Mikos Gouka hoeven de spelers nog niet te denken aan een winters gesprek, maar is er intern wel een discussie ontstaan over de reserverollen van de miljoenenaankopen.

Borges en Tengstedt kwamen dit seizoen allebei pas in zes duels in actie, waarin zij respectievelijk tot 243 en 104 minuten kwamen. Van hen wist alleen de buitenspeler een doelpunt te maken: de zevende van Feyenoord op bezoek bij Heracles Almelo (0-7). Borges bleef de afgelopen vier duels op de bank en heeft met Aymen Sliti een talent voor zich in de pikorde, terwijl ook Tengstedt met Shaqueel van Persie een jeugdspeler voor zich moet dulden.

Artikel gaat verder onder video

In de AD Voetbalpodcast vraagt presentator Etienne Verhoeff of de zaakwaarnemers van beide spelers al in de weer zijn om een winters vertrek te realiseren. “Ik snap wat je bedoelt…”, antwoordt Gouka. “Ze hebben een langdurig contract en veel geld gekost. Als dat het argument is om veel te spelen, dan hebben ze wel een punt, maar als het argument is: 'Je laat het nog niet zien, dus dan krijgen anderen een kans'. Dan hebben ze weinig om op te staan”, stelt de clubwatcher.

Aan het begin van het seizoen gaf Robin van Persie aan dat Tengstedt nog niet fit was en daarom nauwelijks speelde. Gouka verwacht niet dat de Deen het beter doet als hij wel helemaal fit is. “Ik heb Tengstedt namelijk twee oefenwedstrijden zien spelen bij Feyenoord en dacht niet toen ik daar huis reed: een kilootje eraf en hij schiet er 25 in.” Van Borges heeft de verslaggever ook niet het idee dat hij zijn transfersom van zo’n elf miljoen euro waard is.

Volgens Gouka is er inmiddels een interne discussie ontstaan bij Feyenoord, omdat de miljoenenaankopen door Van Persie op de bank worden gezet. “Dat komt wel eens voor, maar voor degene die naar de financiën kijkt kan dat natuurlijk een doorn in het oog zijn”, aldus de journalist. “Als de jonge spelers hen nu al voorbij zouden zijn, dan is dat natuurlijk wel pijnlijk voor het feit dat ze ze toch hebben gekocht. Tot op heden zijn dit geen spelers waar je vrolijk van wordt en van die jonge spelers misschien wel.”