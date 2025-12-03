Tranen bij Gjivai Zechiël tijdens opname van podcast

Een emotioneel moment van bij de NOS Voetbalpodcast. Toen er tijdens de opname van de podcast een autofragment van zijn moeder werd afgespeeld, raakte de middenvelder van FC Utrecht zichtbaar geëmotioneerd.

Zechiël schoof deze week aan bij de NOS Voetbalpodcast. De 21-jarige middenvelder, dit seizoen door FC Utrecht gehuurd van Feyenoord, sprak onder meer over zijn relatie met Feyenoord-hoofdtrainer Robin van Persie.

Het ging ook over het privéleven van Zechiël. De redactie van de NOS had de moeder van de Nederlands jeugdinternational gevraagd om een geluidsfragment in te spreken voor haar zoon. Wat volgde was een emotionele boodschap.

"Vanaf je negende jaar zei je tegen mama: mama, ik zal altijd voor je zorgen. Je hebt je altijd aan je woord gehouden. Dankjewel. Wij houden allen heel veel van jou, maar ik het allermeest" Voor mij ben je de allerknapste en de allerbeste. Ik ben je allergrootste fan”, klonk het.

De woorden van zijn moeder maakte veel los bij Zechiël, die zijn tranen niet kon bedwingen. “Mijn ma en mijn pa… Heel speciaal. Ze hebben altijd voor me gezorgd en zijn er altijd voor me geweest. Ik heb echt toen ik negen was tegen mijn moeder gezegd dat ik voor haar zou zorgen en dat het goed zou komen. Ik ben zo dankbaar dat dat nu mogelijk is en dat dat kan”, reageerde de middenvelder.