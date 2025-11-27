Live voetbal

Jan van Halst spreekt schande van actie Antony bij Real Betis - FC Utrecht

Real Betis-speler Antony
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
27 november 2025, 22:15

Antony eist een hoofdrol op in de wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht. Niet met doelpunten of assists, maar met onbesuisd gedrag richting zijn tegenstanders. Jan van Halst vindt dat Antony een rode kaart had verdiend, maar de Braziliaan is in zijn ogen niet de enige speler van Betis die ontsnapte aan rood.

Halverwege de eerste helft kwam Antony met een kopstootachtige beweging richting Souffian El Karouani tijdens een sprint. “Dit is honderd procent een rode kaart. Wat een belachelijke actie! Belachelijk!”, oordeelt Van Halst bij Ziggo Sport. “Als club moet je daar ook wat mee in psychologisch opzicht. Dat is aan Betis, maar dit is een honderd procent rode kaart. Waar hebben we de VAR voor? Voor dit soort acties. Ik begrijp dat de scheidsrechter het niet ziet, want de bal was ook totaal niet in de buurt, maar kijk nou toch! Waanzinnig.”

Artikel gaat verder onder video

Presentator Sam van Royen moet ook concluderen dat het een ‘doelbewuste’ actie is. “Ik houd ervan om een beetje advocaat van de duivel te spelen, maar dit lijkt me toch heel duidelijk een rode kaart.”

Later in de eerste helft leek Antony ook nog even na te trappen bij El Karouani, maar ook daar kwam hij mee weg. Van Halst denkt dat behalve Antony ook Ángel Ortiz een rode kaart had kunnen krijgen, voor een forse tackle op Dani de Wit zeven minuten voor de rust. “Hij kan niet meer bij de bal en gaat er dan overheen. Totaal niet de intentie om de bal te spelen. Dit is ook een rode kaart. Ze hadden er gewoon twee moeten hebben.”

Volg de wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht in ons liveverslag!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Ron Jans en Antony

Ron Jans grapt: 'Wij zijn geïnteresseerd in Antony'

  • Gisteren, 20:45
  • Gisteren, 20:45
FC Porto-trainer Francesco Farioli

'Farioli meldt zich in Utrecht voor smaakmaker El Karouani'

  • di 25 november, 09:16
  • 25 nov. 09:16
Real Betis-aanvaller Antony

Antony: 'Lionel Messi is altijd mijn idool en rolmodel geweest'

  • do 20 november, 14:13
  • 20 nov. 14:13
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Betis - Utrecht

Real Betis Sevilla
2 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
9
4
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
5
7
12
2
Aston Villa
5
5
12
3
Freiburg
5
5
11
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ferencváros
5
4
11
5
Porto
5
3
10
6
Celta
5
4
9
7
Lille
5
4
9
8
Braga
4
4
9
9
Plzeň
5
4
9
10
Lyon
4
3
9
11
Roma
5
2
9
12
Betis
4
4
8
13
PAOK
5
3
8
14
Brann
5
3
8
15
Fenerbahçe
5
0
8
16
Genk
4
1
7
17
Celtic
5
-1
7
18
Dinamo Zagreb
5
-3
7
19
Panathinaikos
4
1
6
20
Basel
4
1
6
21
Stuttgart
4
0
6
22
Go Ahead
4
-1
6
23
Ludogorets
5
-3
6
24
Young Boys
5
-5
6
25
Nottm Forest
4
1
5
26
Bologna
4
0
5
27
Crvena zvezda
4
-2
4
28
Sturm
4
-2
4
29
Salzburg
4
-2
3
30
FCSB
4
-4
3
31
Feyenoord
5
-5
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Rangers
4
-7
0
36
Nice
5
-8
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel