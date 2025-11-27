eist een hoofdrol op in de wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht. Niet met doelpunten of assists, maar met onbesuisd gedrag richting zijn tegenstanders. Jan van Halst vindt dat Antony een rode kaart had verdiend, maar de Braziliaan is in zijn ogen niet de enige speler van Betis die ontsnapte aan rood.

Halverwege de eerste helft kwam Antony met een kopstootachtige beweging richting Souffian El Karouani tijdens een sprint. “Dit is honderd procent een rode kaart. Wat een belachelijke actie! Belachelijk!”, oordeelt Van Halst bij Ziggo Sport. “Als club moet je daar ook wat mee in psychologisch opzicht. Dat is aan Betis, maar dit is een honderd procent rode kaart. Waar hebben we de VAR voor? Voor dit soort acties. Ik begrijp dat de scheidsrechter het niet ziet, want de bal was ook totaal niet in de buurt, maar kijk nou toch! Waanzinnig.”

Artikel gaat verder onder video

Presentator Sam van Royen moet ook concluderen dat het een ‘doelbewuste’ actie is. “Ik houd ervan om een beetje advocaat van de duivel te spelen, maar dit lijkt me toch heel duidelijk een rode kaart.”

Later in de eerste helft leek Antony ook nog even na te trappen bij El Karouani, maar ook daar kwam hij mee weg. Van Halst denkt dat behalve Antony ook Ángel Ortiz een rode kaart had kunnen krijgen, voor een forse tackle op Dani de Wit zeven minuten voor de rust. “Hij kan niet meer bij de bal en gaat er dan overheen. Totaal niet de intentie om de bal te spelen. Dit is ook een rode kaart. Ze hadden er gewoon twee moeten hebben.”

Volg de wedstrijd tussen Real Betis en FC Utrecht in ons liveverslag!