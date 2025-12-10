Live voetbal 4

Ajax-fans zijn Moro spuugzat: 'Kan alleen maar hard rennen'

Raúl Moro van Ajax
10 december 2025

De fans van Ajax zijn absoluut niet te spreken over het optreden van Raúl Moro in het duel met Qarabag. De Spanjaard verkeert in slechte vorm en weet ook in Azerbeidzjan het verschil niet te maken.

Ajax speelt woensdagavond een uitwedstrijd in de Champions League bij Qarabag. De ploeg van Fred Grim had het in de eerste helft zeer lastig en keek na tien minuten dan ook tegen een 1-0 achterstand aan. De ploeg uit Azerbeidzjan bleef aanzetten en had recht op een tweede treffer, maar volledig uit het niets schoot Kasper Dolberg de bezoekers na 39 minuten langszij. Niet veel later leek Ajax gevaarlijk te kunnen worden uit een counter, maar Moro nam de bal heel slecht mee.

Dit was niet het eerste zwakke moment van de buitenspeler die afgelopen zomer voor zo’n elf miljoen euro werd overgenomen van Real Valladolid, zo concluderen de supporters van Ajax. “Moro zien we binnen 3 jaar op het 6de niveau van Spanje, heeft echt niks van een profvoetballer”, stelt een fan op X. “Hij kan alleen maar hard rennen…”, concludeert een ander. Een derde gebruiker omschrijft Moro als een ‘Amin Younes zonder zelfvertrouwen’.

