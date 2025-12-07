Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft na de 6-1 overwinning op PEC Zwolle uitgebreid gereageerd op de contractsoap rond Quinten Timber. De middenvelder werd voorafgaand aan het duel geconfronteerd met spandoeken van Het Legioen. De boodschap was helder: supporters willen duidelijkheid nu Timber zijn aflopende contract nog altijd niet heeft verlengd.
Timber kan komende zomer transfervrij vertrekken en onderhandelde de voorbije maanden wel met Feyenoord, maar tot een akkoord kwam het niet. Daardoor groeit de druk vanuit de tribunes, en Van Persie bevestigt dat er inmiddels ook gesprekken worden gevoerd tussen de clubleiding en het kamp van de speler. "Er is contact tussen Dennis (te Kloese, red.) en het kamp van Quinten. Ik focus mij op het voetballende gedeelte en daar ben ik tevreden over", zegt hij tegen ESPN.
De trainer prijst de manier waarop Timber reageerde binnen de lijnen. "Als je ziet wat hij vandaag levert, dan werkt hij hard en heeft hij een goede goal en assist. Dat is hoe ik hem graag wil zien. Ik heb het spandoek ook gezien en daarbij geven de supporters aan dat ze willen dat hij graag blijft. Dat wil ik ook graag, maar daar heb je wel twee partijen voor nodig."
Opvallend is dat Timber de laatste weken uit de media blijft en weigert na afloop voor camera’s te verschijnen. Van Persie zegt daar niet blij mee te zijn. "Daar vind ik ook iets van. Ik vind dat hij dat meer moet doen en daar heb ik ook met Quinten over gesproken. Ik vind dat het erbij hoort om als speler interviews te geven, zeker als het over voetbal gaat. De laatste keer toen ik het daar met hem over had, was hij het ermee eens."
Over de strafschop — die Timber zelf benutte — was Van Persie lovend. "Normaal is Sem onze eerste nemer, Quinten de tweede en Ayase de derde. Quinten beslist in dit geval of hij hem zelf neemt of hem geeft aan Ueda. In dit geval was dat heel duidelijk en schoot hij hem fantastisch binnen. Zo wil je het graag zien."
Analist Mario Been riep Feyenoord zaterdagavond op om Timber niet te verkopen in de winterse transferperiode. “Supporters willen natuurlijk duidelijkheid. Ik vind dat hij zolang mogelijk bij Feyenoord moet blijven. Als hij niet wil bijtekenen, dan in ieder geval tot het einde van het seizoen. De kans dat je eerste of tweede wordt, is met Timber vele malen groter dan zonder Timber. Ik vond hem in deze wedstrijd ook heel erg bedrijvig”, zei Been bij De Eretibune na de 6-1 zege van Feyenoord op PEC Zwolle.
Timber begon tegen PEC gewoon in de basis. Hij was tot dit seizoen aanvoerder van de Rotterdamse club, maar die band ging deze zomer naar Sem Steijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Die moet zo snel mogelijk vertrekken daar. Totaal geen waardering van de club. Speelt daar voor een appel en een ei vergeleken met andere internationals. Bandje wordt afgepakt, je moet op de bank zitten omdat je niet wil bijtekenen. Nou dan niet toch. Lekker naar Engeland jongen!
Die gedachte heb ik eigenlijk ook wel. Hoe ze met hem zijn omgegaan slaat nergens op. En dan supporters die duidelijkheid eisen. Eisen? Wat denken die mensen nou eigenlijk? Als ie trouw aan zichzelf is vertrekt ie gewoon. Er zullen een paar mooie clubs voor hem komen.
Bijzonder om te zien hoe sommige reacties hier ineens enorm worden uitvergroot. Bij praktisch elke club ontstaat er discussie wanneer een speler twijfelt over bijtekenen, dat is niets nieuws. Maar als je ziet hoeveel emotie er nu bij komt kijken, lijkt het eerder te komen doordat Feyenoord gisteren simpelweg het beste voetbal van de avond liet zien. Tegen een PEC Zwolle dat in uitstekende vorm is, AZ dinsdag nog kleur op de wangen gaf en in de Eredivisie gewoon heel lastig te bespelen is. Succes roept nu eenmaal extra frustratie op bij buitenstaanders. Dat zie je hier heel duidelijk.
Voetbal is werk en werk is zakelijk Binnen de lijnen verzaakt hij zijn plicht niet Dus kan ik begrijpen dat het steekt dat hij voor veel minder dan de andere internationaals moet spelen .Het lijkt alsof de geschiedenis zich telkens weer herhaalt
Eerlijk gezegd snap ik Quinten Timber heel goed. Voor mijn gevoel wordt hij binnen Feyenoord niet altijd behandeld zoals een van de beste spelers van de selectie zou moeten worden behandeld. Als je ziet hoeveel hij bijdraagt en hoe constant hij presteert, dan wringt het dat anderen zoals een Sem Steijn soms meer vertrouwen of een andere positie binnen de groep lijken te krijgen. Dat voelt scheef. Van Persie zegt dat hij tevreden is over Timber, maar tegelijkertijd lijkt de waardering in acties en afspraken niet altijd overeen te komen met wat Timber op het veld laat zien. Als speler kijk je dan gewoon om je heen: wie verdient wat, wie krijgt welke rol, hoe word ik beoordeeld? Als je merkt dat jij als bepalende speler niet de behandeling of het salarisvoorstel krijgt dat past bij jouw waarde, is het logisch dat je niet zomaar bijtekent. Bovendien is Timber niet de eerste speler die wat lastigere momenten heeft gehad in de samenwerking met Van Persie. Dat maakt het extra begrijpelijk dat hij kritisch nadenkt over zijn toekomst. Een contract verlengen doe je alleen als je weet dat je écht wordt gewaardeerd, niet alleen met woorden, maar ook met daden.
Van Persie moet niet zo mekkeren op Timber. Timber is de echte aanvoerder en enige leider binnen feijenoord. Van Persie moet niet gaan bepalen of Timber wel of niet voor de camera verschijnt. Hij zet hem hiermee alleen meer onder druk. Dat is niet de taak van Van Persie. Die moet gewoon lekker trainer spelen. De situatie is duidelijk. Timber is voor zo'n 9 miljoen gekomen van Utrecht. Heeft een contractje getekend bij feijenoord voor een bepaalde tijd en dat loopt komende zomer af. Hij vertrekt gewoon gratis door de voordeur. Ergens anders pakt hij een mooie tekenbonus en dan is het leven weer mooi. Gelijk een paar stappen omhoog en naar een club waar hij niet steeds gesaboteerd wordt en een club waar hij wel de waardering krijgt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Die moet zo snel mogelijk vertrekken daar. Totaal geen waardering van de club. Speelt daar voor een appel en een ei vergeleken met andere internationals. Bandje wordt afgepakt, je moet op de bank zitten omdat je niet wil bijtekenen. Nou dan niet toch. Lekker naar Engeland jongen!
Die gedachte heb ik eigenlijk ook wel. Hoe ze met hem zijn omgegaan slaat nergens op. En dan supporters die duidelijkheid eisen. Eisen? Wat denken die mensen nou eigenlijk? Als ie trouw aan zichzelf is vertrekt ie gewoon. Er zullen een paar mooie clubs voor hem komen.
Bijzonder om te zien hoe sommige reacties hier ineens enorm worden uitvergroot. Bij praktisch elke club ontstaat er discussie wanneer een speler twijfelt over bijtekenen, dat is niets nieuws. Maar als je ziet hoeveel emotie er nu bij komt kijken, lijkt het eerder te komen doordat Feyenoord gisteren simpelweg het beste voetbal van de avond liet zien. Tegen een PEC Zwolle dat in uitstekende vorm is, AZ dinsdag nog kleur op de wangen gaf en in de Eredivisie gewoon heel lastig te bespelen is. Succes roept nu eenmaal extra frustratie op bij buitenstaanders. Dat zie je hier heel duidelijk.
Voetbal is werk en werk is zakelijk Binnen de lijnen verzaakt hij zijn plicht niet Dus kan ik begrijpen dat het steekt dat hij voor veel minder dan de andere internationaals moet spelen .Het lijkt alsof de geschiedenis zich telkens weer herhaalt
Eerlijk gezegd snap ik Quinten Timber heel goed. Voor mijn gevoel wordt hij binnen Feyenoord niet altijd behandeld zoals een van de beste spelers van de selectie zou moeten worden behandeld. Als je ziet hoeveel hij bijdraagt en hoe constant hij presteert, dan wringt het dat anderen zoals een Sem Steijn soms meer vertrouwen of een andere positie binnen de groep lijken te krijgen. Dat voelt scheef. Van Persie zegt dat hij tevreden is over Timber, maar tegelijkertijd lijkt de waardering in acties en afspraken niet altijd overeen te komen met wat Timber op het veld laat zien. Als speler kijk je dan gewoon om je heen: wie verdient wat, wie krijgt welke rol, hoe word ik beoordeeld? Als je merkt dat jij als bepalende speler niet de behandeling of het salarisvoorstel krijgt dat past bij jouw waarde, is het logisch dat je niet zomaar bijtekent. Bovendien is Timber niet de eerste speler die wat lastigere momenten heeft gehad in de samenwerking met Van Persie. Dat maakt het extra begrijpelijk dat hij kritisch nadenkt over zijn toekomst. Een contract verlengen doe je alleen als je weet dat je écht wordt gewaardeerd, niet alleen met woorden, maar ook met daden.
Van Persie moet niet zo mekkeren op Timber. Timber is de echte aanvoerder en enige leider binnen feijenoord. Van Persie moet niet gaan bepalen of Timber wel of niet voor de camera verschijnt. Hij zet hem hiermee alleen meer onder druk. Dat is niet de taak van Van Persie. Die moet gewoon lekker trainer spelen. De situatie is duidelijk. Timber is voor zo'n 9 miljoen gekomen van Utrecht. Heeft een contractje getekend bij feijenoord voor een bepaalde tijd en dat loopt komende zomer af. Hij vertrekt gewoon gratis door de voordeur. Ergens anders pakt hij een mooie tekenbonus en dan is het leven weer mooi. Gelijk een paar stappen omhoog en naar een club waar hij niet steeds gesaboteerd wordt en een club waar hij wel de waardering krijgt.