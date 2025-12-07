Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft na de 6-1 overwinning op PEC Zwolle uitgebreid gereageerd op de contractsoap rond . De middenvelder werd voorafgaand aan het duel geconfronteerd met spandoeken van Het Legioen. De boodschap was helder: supporters willen duidelijkheid nu Timber zijn aflopende contract nog altijd niet heeft verlengd.

Timber kan komende zomer transfervrij vertrekken en onderhandelde de voorbije maanden wel met Feyenoord, maar tot een akkoord kwam het niet. Daardoor groeit de druk vanuit de tribunes, en Van Persie bevestigt dat er inmiddels ook gesprekken worden gevoerd tussen de clubleiding en het kamp van de speler. "Er is contact tussen Dennis (te Kloese, red.) en het kamp van Quinten. Ik focus mij op het voetballende gedeelte en daar ben ik tevreden over", zegt hij tegen ESPN.

De trainer prijst de manier waarop Timber reageerde binnen de lijnen. "Als je ziet wat hij vandaag levert, dan werkt hij hard en heeft hij een goede goal en assist. Dat is hoe ik hem graag wil zien. Ik heb het spandoek ook gezien en daarbij geven de supporters aan dat ze willen dat hij graag blijft. Dat wil ik ook graag, maar daar heb je wel twee partijen voor nodig."

Opvallend is dat Timber de laatste weken uit de media blijft en weigert na afloop voor camera’s te verschijnen. Van Persie zegt daar niet blij mee te zijn. "Daar vind ik ook iets van. Ik vind dat hij dat meer moet doen en daar heb ik ook met Quinten over gesproken. Ik vind dat het erbij hoort om als speler interviews te geven, zeker als het over voetbal gaat. De laatste keer toen ik het daar met hem over had, was hij het ermee eens."

Over de strafschop — die Timber zelf benutte — was Van Persie lovend. "Normaal is Sem onze eerste nemer, Quinten de tweede en Ayase de derde. Quinten beslist in dit geval of hij hem zelf neemt of hem geeft aan Ueda. In dit geval was dat heel duidelijk en schoot hij hem fantastisch binnen. Zo wil je het graag zien."

Mario Been: 'Timber niet verkopen'

Analist Mario Been riep Feyenoord zaterdagavond op om Timber niet te verkopen in de winterse transferperiode. “Supporters willen natuurlijk duidelijkheid. Ik vind dat hij zolang mogelijk bij Feyenoord moet blijven. Als hij niet wil bijtekenen, dan in ieder geval tot het einde van het seizoen. De kans dat je eerste of tweede wordt, is met Timber vele malen groter dan zonder Timber. Ik vond hem in deze wedstrijd ook heel erg bedrijvig”, zei Been bij De Eretibune na de 6-1 zege van Feyenoord op PEC Zwolle.

Timber begon tegen PEC gewoon in de basis. Hij was tot dit seizoen aanvoerder van de Rotterdamse club, maar die band ging deze zomer naar Sem Steijn.